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Çocuk parkında terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 17:47 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütünün sembollerini andırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Çocuk parkında terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili soruşturma

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda yenileme çalışmalarının ardından ortaya çıkan sembollerle ilgili vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını belirtti.

SÖKÜM İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yaptıkları incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyleyen Bedirhanoğlu, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı adli mercilere bildirdiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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Bu arada, Atatürk Parkı'na gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri de söz konusu görsellerin söküm çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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