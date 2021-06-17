Çocuk sağlığında ruhsal gelişim için doğru baba rolü nasıl olmalı?

Birçok baba çocuğu ile zaman geçirmek, onu tanımak, duygusal paylaşımlarda bulunmak için son bir buçuk yılda pandemi sürecini fırsata çevirmeyi başardı. Acıbadem Maslak Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Neil Serem Yılmaz “Pandemi dönemi ile birlikte birçok baba evde çalıştıkları dönemde çocukları ile daha fazla zaman geçirme fırsatı buldu. Üstelik bu süreci fırsata çevirmeyi başararak hem kendileri ‘baba’ kimliğini gerçekten hissettiler ve bu mutluluğu tattılar hem de çocuklarına babalarının ilgisinin ve birlikte paylaşımlarının mutluluğunu tattırdılar. Sürekli evde hep birlikte kalmak bir takım zorluklar getirse de babalar için çocuklarını daha fazla tanımak ve onlarla daha sağlıklı ve daha yakın bir ilişki kurmak için önemli bir fırsat oldu” diyor. Anne ve babanın birbirini bütünleyen rolleri olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Neil Serem Yılmaz, 20 Haziran Babalar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, babanın çocuğuna yaklaşımına göre üç sınıfta değerlendirilebileceğini belirterek, her bir davranış modelinin çocuğa etkilerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.