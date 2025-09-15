Çocuk sahibi olamayan çift, evlilik yıl dönümlerini 100 çocukla lunaparkta kutladılar: "Birbirimizi tamamladık"

Sivas'ta Recep ve Funda Çevik çifti, evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü örnek bir etkinlikle kutladı. 7 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olamayan çift, özel günlerini aralarında yetim ve öksüzlerinde de bulunduğu yaklaşık 100 çocukla birlikte lunaparkta geçirdi.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDULAR

Her yıl birbirlerine pahalı hediyeler alarak evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, bu kez organizasyonlarını tamamen çocuklara göre planladı. Çevik çifti, lunaparkta düzenlenen etkinlikte çocuklara pamuk şeker ve çeşitli yiyecekler ikram etti.

Etkinlik, gökyüzüne balon bırakılmasıyla devam ederken çocuklar lunapark oyuncaklarında gönüllerince eğlendi. Çift, bu organizasyonla hem özel günlerini kutladı hem de çocukların mutluluğuna ortak oldu.

"GEÇİRDİĞİMİZ EN GÜZEL EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZDÜ"

Anne ve babası olmayan çocuklarla birbirlerini tamamladıklarını belirten Recep Çevik, "Bugün bizim 7'nci evlilik yıl dönümümüz. Bugüne özel farklı bir etkinlik yapmak istedik. Birbirimize pahalı hediyeler almak yerine çocukları mutlu etmek adına bir şeyler yapalım dedik. Yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla onları doyasıya eğlendirmek istedik. Geçirdiğimiz en güzel evlilik yıl dönümümüzdü. Buradaki tüm oyun alanlarını denedik ve sonrasında kendilerine ikramlarda bulunduk. Diğer ailelilerin de böylesi etkinlikler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bazı çocukların anne babası yoktu, bizimde çocuğumuz olmadığı için birbirimizi burada tamamladık. Sınırların olmadığı eğlenceli bir gün oldu. Çevreden gelen tepkiler çok olumluydu" dedi.

"ONLARI KENDİ ÇOCUĞUMUZ GİBİ GÖRDÜK"

Duygusal bir gün yaşadıklarını ifade eden Funda Çevik, "Bugün 7'nci evlilik yıl dönümümüzü çocuklarla kutladık. Bu zamana kadar evlilik yıl dönümlerimizden en güzeli buydu ve diğer yıllara göre en keyifli geçen gündü. Bugün çocukları eğlendirmek için buradaydık ama bizim eğlenmeye ihtiyacımız varmış. 7 yıldır beraberiz ve bugüne kadar birbirimize çok hediye alıp verdik. Artık bunlarla mutlu olamadığımız için çocuklarla eğlenmek istedik. Bizim içinde onlar içinde duygusal bir gün yaşandı. İyi ki varlar, iyi ki geldiler onlar mutlu oldu ama biz onlardan daha çok mutlu olduk. Onları kendi çocuğumuz gibi gördük, bazılarının anneye bazılarının babaya ihtiyacı vardı. Burada birbirimizi tamamladık" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır