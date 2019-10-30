‘Çocuk sahibi olmazsın’ denilen kadın 14 yıl sonra anne oldu

Diyarbakır’da yaşayan Meryem Çiçekçi, başvurduğu birçok tüp bebek merkezinde, ‘Çocuk sahibi olamazsın’ yanıtını aldı. Yakınlarının tedavisiyle Diyarbakır’da tüp bebek merkezine başvuran kadın, burada uygulanan tedavinin ardından 14 yıl sonra çocuk sahibi oldu.

Diyarbakır’da yaşayan ve 15 yıl önce evlenen Meryem Çiçekçi, uzun yıllar boyunca çocuk sahibi olmak için çeşitli merkezlerin kapısını çaldı. Bilinmeyen infertiliteye bağlı şikayetiyle birçok şehirde tüp bebek merkezi ve kliniğe başvuran Çiçekçi’ye doktorlar ‘Çocuk sahibi olamazsın’ dedi. Umudunu kaybetmeyen Çiçekçi, arkadaşlarının tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in kapısını çaldı. Burada yapılan akupunktur tedavisi ile Çiçekçi’nin 14 yıllık çocuk özlemi kucağına aldığı evladı ile sona erdi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın kendilerine başvurduğunda çok ciddi anlamda bir stres yükünün olduğunu, çocuk sahibi olamayacağı endişesinin hastada mevcut olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, “Biz ilk önce hastayı detaylı olarak değerlendirdik. Çünkü hasta birçok yere başvurmuş, birçok kliniğe başvurmuş, birçok alanda tedavi almış bir türlü çocuk sahibi olamamış. Bu tedavilerden sonra çocuk sahibi olamayınca umutları çok ciddi anlamda kırılmıştı. Hasta geldiğinde biz altta yatan sebepleri araştırdık. Sebep ne ise ona yönelik tedavi yapacağımıza karar verdik. En önemlisi stres yükü faktörünün olduğunu gördük. Çok çok önemli bir faktör. İkincisi de zarda tutunamama. Yani açıklanamayan infertilite hastalığı grubu olarak kliniğimize geldi. Biz bu hastaya ilk önce akupunktur tedavisi yaptık. Tabi akupunktur tedavisi biz biliyoruz ki Çin’de 3 bin yıldan beri kullanılan bir tedavi. Bu tedavi Çin’de ve uzak doğuda her alanda kullanılan bir tedavidir. Türkiye’de de artık yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Bununla ilgili sağlık bakanlığının da bununla ilgili çalışmaları çok başarılı, çok iyi çalışmaları var. Artık Avrupa’nın birçok merkezinde tüp bebek merkezinde akupunktur uygulaması rutin olarak uygulanıyor. Ama Türkiye’de akupunktur uygulaması nadir olarak uygulanıyor. Çünkü bu alanla ilgili yavaş yavaş oturmaya başlıyor” dedi.