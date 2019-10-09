Çocuk yazardan ikinci hikaye kitabı

Kahramanmaraş'ta, 9 yaşındaki Taha Yağız Yalçın, öykü yarışmasında elde ettiği birincililik sayesinde yeteneğini keşfederek başladığı "yazarlık kariyeri"nde, ikinci hikaye kitabını okuyucusuyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Kentteki özel bir okulda 4. sınıf öğrencisi olan Taha Yağız Yalçın, 2 yıl önce okulunda düzenlenen bir öykü yarışmasında birinci oldu. Taha Yağız, okul müdürünün bu alanda yeteneğinin olduğunu ve mutlaka kitap yazmasını söylemesi üzerine Yalçın, hikaye yazmaya başladı.

İlk olarak "Mert ve Gariplikler" adlı hikayesini bastırtarak okuyucuyla buluşturan Yalçın, sınıf arkadaşları başta olmak üzere tüm okuyucularının beğenesini kazandı.

Bu yıl yeni bir hikaye daha yazan Yalçın, yeni eserini de kitaplaştırarak okuyucuyla buluşturmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Taha Yağız Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumayı çok sevdiğini ve okuduğu tüm kitaplardan etkilendiğini söyledi.

Yarışmada birinci olduktan sonra yeteneğini keşfettiğini belirten Yalçın, "Biri basılı olmak üzere yazdığım 3 hikayede, okuduğum kitaplardan esinlendim. Mert ve Gariplikler kitabımda arkadaşlığı anlattım. Arkadaşlığı komik bir şekilde anlattım." dedi.