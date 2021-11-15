Bebeğinizin sağlığı için bunları atlamayın! Çocuk ve bebek odaları en iyi nasıl temizlenir?

Bebekler ve çocuklar, yetişkinlere göre daha hassas bir bağışıklığa sahip oldukları için odalarının temizliğinde de son derece hassas davranmak gerekiyor. İşte, çocuk ve bebek odalarının temizliği hakkında ipuçları...
Çocuk odalarını temizlerken çamaşır suyu gibi ağır kimyasallardan kaçınmak gerekir. Bunun yerine çocuğunuza zarar vermeyecek sirke, karbonat gibi doğal temizleyicileri tercih etmelisiniz.
Ahşap mobilyalar için karbonatlı su kullanabilirsiniz. Ancak karbonatlı suyunuzun kirlenmesini beklemeden ara ara döküp tazelemeniz gerekiyor.
Kapı ve pencerelerin temizliğinde sirkeli su kullanabilirsiniz.
Henüz emeklemeye başlamış ya da yeni yeni yürüyen bebekler, genellikle yerlerde dolandıkları için zemindeki tüm toz ve mikroplar minik bedenlerine kolayca nüfuz eder. Bu nedenle halıların ve parkelerin temiz olması son derece önemli.
Çocuk odası temizliğine ilk olarak tüm zemini süpürmekle başlayın. Bu sayede tozların uçuşup yer değiştirmesini engellemiş olursunuz.
Zemin temizliğini tamamladıktan sonra mobilya temizliğine geçebilirsiniz.
Öncelikle tüm mobilyaların tozunu alın. Eğer mobilyalar ahşapsa karbonatlı su da kullanabilirsiniz.
Bebek ve çocuk odalarındaki nevresimlerin ve perdelerin belirli aralıklarla yıkanması son derece önemli.
Nevresim, cibinlik, perde gibi tekstil ürünleri toz tuttuğu için sık sık yıkanması gerekiyor.
Çocukların sık sık temas ettiği, bebeklerin ise sürekli ağzına götürdüğü oyuncakları da dezenfekte etmek gerekiyor.
Pelüş ve bezden yapılmış oyuncakları, çamaşır makinesine atarak yıkayabilirsiniz.
Plastik oyuncakları, derin bir kap içerisinde hazırladığınız sirkeli suda bir süre bekleterek dezenfekte edebilirsiniz.
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