Bebeğinizin sağlığı için bunları atlamayın! Çocuk ve bebek odaları en iyi nasıl temizlenir?

Bebekler ve çocuklar, yetişkinlere göre daha hassas bir bağışıklığa sahip oldukları için odalarının temizliğinde de son derece hassas davranmak gerekiyor. İşte, çocuk ve bebek odalarının temizliği hakkında ipuçları...

TEMİZLİK MALZEMESİ SEÇİMİ

Çocuk odalarını temizlerken çamaşır suyu gibi ağır kimyasallardan kaçınmak gerekir. Bunun yerine çocuğunuza zarar vermeyecek sirke, karbonat gibi doğal temizleyicileri tercih etmelisiniz.

Ahşap mobilyalar için karbonatlı su kullanabilirsiniz. Ancak karbonatlı suyunuzun kirlenmesini beklemeden ara ara döküp tazelemeniz gerekiyor.

Kapı ve pencerelerin temizliğinde sirkeli su kullanabilirsiniz.

Son olarak temizlik bittikten sonra odayı mutlaka havalandırmalısınız. Temizlik dışında da sık sık odayı havalandırmanızda fayda var.

TEMİZLEMEYE ZEMİNDEN BAŞLAYIN

Henüz emeklemeye başlamış ya da yeni yeni yürüyen bebekler, genellikle yerlerde dolandıkları için zemindeki tüm toz ve mikroplar minik bedenlerine kolayca nüfuz eder. Bu nedenle halıların ve parkelerin temiz olması son derece önemli.

Çocuk odası temizliğine ilk olarak tüm zemini süpürmekle başlayın. Bu sayede tozların uçuşup yer değiştirmesini engellemiş olursunuz.

Bir sonraki adım ise parkeleri sirkeli su ile silmek. Bu sayede yerdeki mikropları yok edebilirsiniz.

SIRA MOBİLYALARDA

Zemin temizliğini tamamladıktan sonra mobilya temizliğine geçebilirsiniz.

Öncelikle tüm mobilyaların tozunu alın. Eğer mobilyalar ahşapsa karbonatlı su da kullanabilirsiniz.

Bebeğinizin doğrudan temas ettiği alt değiştirme masası, mama sandalyesi, beşik gibi mobilyaları sirkeli su ile temizleyin.

YATAK ÖRTÜLERİ VE PERDELER

Bebek ve çocuk odalarındaki nevresimlerin ve perdelerin belirli aralıklarla yıkanması son derece önemli.

Nevresim, cibinlik, perde gibi tekstil ürünleri toz tuttuğu için sık sık yıkanması gerekiyor.

Bu ürünleri yıkarken de parfümlü deterjanlar yerine doğal sabun gibi organik ürünler kullanmakta yarar var.

OYUNCAKLARI TEMİZLEYİN

Çocukların sık sık temas ettiği, bebeklerin ise sürekli ağzına götürdüğü oyuncakları da dezenfekte etmek gerekiyor.