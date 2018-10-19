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'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

Üsküdar’da 2 çocuğunu öldüren baba Aslan Güleryüz’ün, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, çocukların sanıktan olduğuna dair kriminal laboratuvarda düzenlenen DNA raporu mahkemeye ulaştı. Güleryüz 'Benden değil' dediği çocuklarını öldürmüştü

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

Üsküdar’da çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz’ü öldüren Orçun Güleryüz’ü ise yaralayan baba Aslan Güleryüz’ün, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz cezaevinden getirilirken, eşi Songül Güleryüz, yaraladığı oğlu Orçun Güleryüz ve kızı Nur Kıyak da salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı sanık Aslan Güleryüz’e, “Aslan bu çocuklar benden değil diyordun ya. Rapor geldi, üçünün de testleri yapıldı. Çocukların hepsi sendenmiş” diyerek, çocukların sanıktan olduğuna ilişkin DNA raporunun kriminal labaratuvardan geldiğini tutanağa geçirdi.

'UTAN UTAN

Raporun okunması üzerine sanığın eşi Songül Güleryüz, oturduğu masanın üzerine vurarak, “Gördün mü? Ben sana söylemedim mi? Utan, utan” diyerek bağırdı ve duruşma salonundan çıkarıldı.

PİŞMANMIŞ!

Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanık Aslan Güleryüz’ün Adli Tıp Kurumu’ndan cezai ehliyetinin tespiti için sevkinin kararlaştırıldığını belirterek, Adli Tıp Kurumu’nun 26 Kasım 2018’e randevu tarihi verdiğini belirtti.
Söz verilen sanık Aslan Güleryüz, pişman olduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan verilen randevu tarihinde sevkinin yapılarak rapor aldırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın sonunda izleyici kısmında bulunan Aslan Güleryüz'ün kızı Nur Kıyak, "Allah senin gibi babanın belasını versin. Ben sana 20 yıl baba dedim. Sen benim ağabeylerimden ne istedin" diye bağırdı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar’da 9 Ağustos 2017 tarihinde Aslan Güleryüz’ün, çocukları 22 yaşındaki Ahmet ve 21 yaşındaki Onur Güleryüz’ü çekiçle vurarak ve bıçaklayarak öldürdüğü, 18 yaşındaki Orçun Güleryüz’ü ise yaraladığı anlatılmıştı.

Aslan Güleryüz’ün, “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan Orçun Güleryüz’e yönelik eylemlerinden dolayı ise “altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aslan Güleryüz Üsküdar cinayet

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