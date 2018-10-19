'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

Üsküdar’da çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz’ü öldüren Orçun Güleryüz’ü ise yaralayan baba Aslan Güleryüz’ün, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz cezaevinden getirilirken, eşi Songül Güleryüz, yaraladığı oğlu Orçun Güleryüz ve kızı Nur Kıyak da salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı sanık Aslan Güleryüz’e, “Aslan bu çocuklar benden değil diyordun ya. Rapor geldi, üçünün de testleri yapıldı. Çocukların hepsi sendenmiş” diyerek, çocukların sanıktan olduğuna ilişkin DNA raporunun kriminal labaratuvardan geldiğini tutanağa geçirdi.

'UTAN UTAN

Raporun okunması üzerine sanığın eşi Songül Güleryüz, oturduğu masanın üzerine vurarak, “Gördün mü? Ben sana söylemedim mi? Utan, utan” diyerek bağırdı ve duruşma salonundan çıkarıldı.

PİŞMANMIŞ!

Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanık Aslan Güleryüz’ün Adli Tıp Kurumu’ndan cezai ehliyetinin tespiti için sevkinin kararlaştırıldığını belirterek, Adli Tıp Kurumu’nun 26 Kasım 2018’e randevu tarihi verdiğini belirtti.

Söz verilen sanık Aslan Güleryüz, pişman olduğunu söyledi.