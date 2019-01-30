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Çocuklar bilimi yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:21 | Son Güncelleme

Uluslararası PISA testi sonuçlarına göre, Türkiye’deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kalıyor.

Uluslararası PISA testi sonuçlarına göre, Türkiye’deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kalıyor. Türkiye’deki eğitim kalitesinin artırılmasının yolu ise çocukların yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenmesinden geçtiği belirtiliyor. Sosyal girişimlerden BİLİMİX, 1 yıllık geliştirme sürecinin ardından 7-12 yaş aralığındaki çocukların bilimi yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenmesine olanak tanıyan etkinlik setleri ürettiğini açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladığı ’Eğitim Kalitesi 2018’ raporuna göre, Türkiye eğitimde önemli gelişmeler elde etmesine rağmen birçok ülkenin gerisinde kaldı. Türkiye eğitim kalitesiyle 137 ülke arasında 2008’de 77’nci sıradayken, 2018’de 99’uncu sıraya geriledi. İsviçre’nin ilk, Yemen’in son sırada yer aldığı listede, Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkeler de Türkiye’nin önünde sıralandı. Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yılda bir yapılan ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendiren PISA testine göre, Türkiye’deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kaldı.

Türkiye’deki eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan sosyal girişimlerden BİLİMİX, 1 yıllık geliştirme sürecinin ardından 7-12 yaş aralığındaki çocukların bilimi yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenmesine olanak tanıyan etkinlik setleri ürettiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; çocukların içindeki bilim insanı cevherini ortaya çıkarmayı hedefleyen bir ‘bilim fabrikası’ olma vizyonuna sahip girişim, geliştirdiği STEM etkinlik setleriyle çocuklara bilimsel bilgilerle tanıştıracak. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin uygulamalarını içeren STEM eğitim yaklaşımını benimseyen etkinlik setleri, çocukların uygulamalı keşif yapma, eleştirel düşünme, tahmin etme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri için fırsat sunacak.

Geleceği tasarlamak için yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenmeyi savunan girişim, ’BİLİMİX | Sosyal’ adını verdiği sosyal sorumluluk projesiyle de bilimi yalnızca maddi olanaklara sahip olanlara değil, kısıtlı imkanlarla köy okullarında okuyan öğrencilere de sevdirmeyi hedeflediğini kaydetti. Satın alınan her etkinlik setiyle, ihtiyaç sahibi çocukların bilimle tanışmasının sağlandığı bildirildi.
Eğitimci bir ailenin çocuğu olarak, Türkiye’nin eğitimde aşması gereken zorlukların çocukların bilime yönlendirilmesiyle kolayca üstesinden gelineceğine inanan Güray Gürsönmez tarafından temelleri atılan BİLİMİX, her biri farklı bir bilimsel bilgiyi temel alan etkinlik setleriyle teorik bilgilerin pratikle pekiştirilmesine destek olduğu açıklandı.

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