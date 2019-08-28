HABER

Çocuklar fındık değil bilgi topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Güneydoğu illerinden fındık toplamak için Düzce'ye gelen mevsimlik tarım işçilerinin 3-15 yaş arasındaki çocukları, geliştirilen projeyle hem eğitim alıyor hem de gönüllerince eğleniyor - Proje sorumlusu Nuray Eran Türedi: "2013 yılında 43 öğrenciyle başladığımız projede bu yıl 271 öğrenciye ulaştık. Amacımız, çocuklarımıza sadece eğitim vermek değil aynı zamanda sportif ve sosyal faaliyetlerle kaynaşmalarını sağlamak"

ÖMER ÜRER - Güneydoğu'daki illerden fındık toplamak için Düzce'ye gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, geliştirilen proje sayesinde eğitim almanın yanı sıra sportif ve sosyal faaliyetlerle birbirleriyle kaynaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çilimli Kaymakamlığı ile Hayata Destek Derneği iş birliğiyle yürütülen "Mevsimlik Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" 6'ncı yılına girdi.

İlk yılında 30 çocuğun katıldığı proje, bu yıl Çilimli'de 3-15 yaş aralığındaki 271 çocuğa ulaştı.

Anne ve babaları bahçede fındık toplarken okuma yazma, ikili ilişkilerde konuşma becerisi, öz güven, kişisel bakım, çevre temizliği gibi konularda eğitim gören çocuklar, geleneksel oyunların yanı sıra bilgisayar, futbol ve basketbol oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

- "Çocukların memleketlerine güzel hatıralarla dönmesi için çaba harcıyoruz"

Proje sorumlusu Çilimli Anaokulu Müdürü Nuray Eran Türedi, projeyi uygulamaya başladıkları ilk yıllarda okula gelecek öğrencilerin tespitinde zorlandıklarını söyledi.

Proje başlangıcında birtakım iletişim sıkıntıları yaşadıklarını, aileleri ikna etmeye çalıştıklarını anlatan Türedi, yıldan yıla projenin aileler tarafından da benimsediğini kaydetti.

Nuray Eran Türedi, çocukların yanı sıra aileler için de eğitim seminerleri düzenlediklerini dile getirerek, "Gönüllü öğretmenler, Çilimli ilçesine gelen mevsimlik işçi ailelerinin çocuklarına eğitim vermeye başladı. 2013'te 43 öğrenciyle başladığımız projede bu yıl 271 öğrenciye ulaştık. Amacımız, çocuklarımıza sadece eğitim vermek değil aynı zamanda sportif ve sosyal faaliyetlerle kaynaşmalarını sağlamak." dedi.

Çocukların projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Türedi, "Çocuklarımızla uçurtma, yüz boyama, ip atlama, takım çalışmaları, futbol maçı, badminton gibi faaliyetler yaparak, buradan memleketlerine güzel hatıralarla dönmeleri için çaba harcıyoruz. Amacımız çocuklarımızı tarlada çalıştırmamak ve bunun yanında eğitimlerini sağlamak." diye konuştu.

- Projeye uluslararası ödül

Nuray Eran Türedi, projenin çocukların geleceğe hazırlanması açısından da önem taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Yavuz Erişen hocamızla yaptığımız akademik çalışma neticesinde UNESCO-OMEP (Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Örgütü) Onur Ödülü, Uluslararası Çocuğa Değer Katanlar Konferansı'nda 'Yılın Sosyal Sorumluluk Kategorisi'nde ise Türkiye çapında birincilik ödülü aldık. Burada verdiğimiz emeğin karşılığını hem ödül olarak hem de çocuklarımızın güler yüzünü görünce alıyoruz. Onlara kattığımız iyi şeyler olduğunu düşünüyoruz."

105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti 105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti
Acısına dayanamadı, erken doğum yaptıAcısına dayanamadı, erken doğum yaptı
(Özel) Sanatını yapmak isteyen bu sokağa koşuyor(Özel) Sanatını yapmak isteyen bu sokağa koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce fındık

En Çok Okunan Haberler

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otogarda taksilere sıkı denetim

Otogarda taksilere sıkı denetim

Kocası gözlerinin önünde öldürülünce erken doğum yaptı

Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı

Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede kazılar başladı

İşte Osmanlı'nın yaşam alanının başladığı nokta

İBB 16 kritik nokta belirledi! Su baskınlarına karşı harekete geçiyor

İBB harekete geçiyor! 16 kritik nokta belirlendi

Van'da Anadolu'nun ilk sentetik boyası bulundu! 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

Van'da bulundu! İlk kez 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

Son dakika! Mardin, Şırnak ve Batman'da Kıran-2 Operasyonu başladı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.