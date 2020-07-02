Çocuklar için oyun terapisinin tam zamanı!

Çocuklarda Psikolojik Sorunlar Yükselişte

Karantina süreçleriyle başlayan ve yeni normal olarak isimlendirilen sürecin çocuklarda yıpratıcı etkilere yol açtı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızlıca yaşam şeklimizde değişikleri zorunlu kılan Koronavirüs sürecinin etkileri, ülkemizde giderek azaldı ve büyük oranda kontrol altına alındı.

Yeni normal olarak adlandırdığımız bu yeni dönemde uzun bir karantina dönemini geride bırakan çocuklarda, ciddi bir psikolojik yıpranma yaşandı. Uzun süre evlerde izole yaşam; anksiyete/endişe, sosyal içe kapanıklık, travma sonrası stres bozukluğu, güven eksikliği/depresyon gibi birçok sorunla mücadelede eden çocukları ve aileleri yıpratmış olabilir.

Var olan psikolojik sorunların yanı sıra süreçle birlikte birtakım anksiyete sorunlarıyla da karşılaşılabilir. Tüm bu sorunlarla mücadelede oyun terapisinden faydalanılabilir.

Oyun Terapisine İhtiyaç Arttı

Yetişkinler, başlarına gelen olayların neden-sonuç ilişkisini kavrayıp yaşadıklarını anlamlandırabilirken, çocukların bu şekilde bir anlamlandırma yapamayabilir. Çocuklar bu süreçte küçük ama çok nitelikli dünyalarına belki de boylarından aşkın sıkıntıları sığdırmaya çalıştılar.