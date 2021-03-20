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Çocuklar için özel bir Instagram sürümü oluşturacak

20.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, 13 yaşın altındaki kullanıcılar için bir Instagram sürümü oluşturmayı önceliklerinden biri haline getirdi. Instagram’ın ürün başkan yardımcısı Vishal Shah’ın, çalışanların mesaj panosuna projeyi duyuran bir gönderi yazdığı bildirildi.

Çocuklar için özel bir Instagram sürümü oluşturacak

Gönderide ayrıca, projenin Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından denetleneceği yazıyıor. Proje ayrıca Google’dayken Youtube Çocuk ve diğer çocuk odaklı ürünler üzerinde çalışan Facebook VP Pavni Diwanji tarafından yönetilecek. Shah’ın gönderisi şu şekilde: “İleriye dönük olarak gençlik çalışmalarını Instagram için bir öncelik olarak belirledik. Bunu H1 öncelik listemize eklediğimizi duyurmaktan heyecan duyuyorum. Topluluk Ürün Grubu içinde iki şeye odaklanmak için yeni bir gençlik ayağı oluşturacağız: Birincisi, gençler için mümkün olan en güvenli deneyimi sağlamak için bütünlük ve gizlilik çalışmalarımızı hazırlayacağız. İkincisi 13 yaşın altındaki kişilerin Instagram’ı ilk kez güvenle kullanmasına olanak tanıyan bir Instagram sürümü oluşturacağız. ”

Bu açıklama, Instagram’ın platformunda gençleri korumak için yeni özellikleri duyurmasından birkaç gün sonra geldi. 13 yaşın altındaki çocuklar resmi olarak uygulamayı COPPA kurallarına göre kullanamayacak. Ancak bu güncelleme bazılarının platformun yaş kontrolü prosedürünü geçmek için sahte doğum günleri kullanmasını engellemedi. Instagram, genç kullanıcıların doğum tarihleri ​​hakkında yalan söyleyebileceğini biliyor. Bu yüzden küçükleri korumaya yardımcı olmak için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri geliştiriyor.

Örneğin, yetişkinler artık onları takip etmeyen 18 yaşın altındaki kullanıcılara DM gönderemez. Platform, kullanıcının iddia ettiği yaşa bakarak ve insanların yaşlarını tahmin eden makine öğrenimini kullanarak bu kısıtlamayı uyguluyor. Ayrıca, genç hesaplarını “Önerilen Kullanıcılar”, Reels ve Keşfet’ten kaldırıyor. Böylece yetişkin kullanıcılar gençlerin herkese açık yayınlarındaki yorumlarını gizlemiş oluyor. Yetişkinlerin de çocukları bulması zorlaşıyor. Çocuklar için Instagram’ın neye benzeyeceği hala belirsiz. İlerleyen zamanlarda daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
facebook Instagram
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