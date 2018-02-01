Çocuklara direk dansını öğreten okula tepki yağıyor!

Rusya'nın Naberezhnye Chelny şehrinde bir okul çocuklara direk dansının nasıl yapıldığını öğretiyor. Sosyal medyada yayınlanan video dünyanın dört bir yanındaki insanın tepkisini çekiyor.

Çocuklarının okulda direk dansı yaptığını öğrenen bazı ebeveynler okula oldukça tepkili. Anne Viktoria Poshagina, ''direk dansı yapılabilir ama çocuklara bunu öğretmek doğru bir şey değil'' diyor.

Bu sporun çocuklarının kas gelişimini olumlu etkilediği için uygulamaya destek veren aileler de var. Direk dansı eğitmeni Viktoria da yaptıkları işin doğru olduğu görüşünde.

Rusya'nın Kazan şehrinde çocuklar arasında yıllardır direk dansı yarışmaları yapılıyor. Buna benzer başka bir video iki yıl önce yaşanmış, çocuklara yönelik cinsel suçları artıracağı endişesi oluşmuştu.