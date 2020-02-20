Çocuklara emzik ve biberonu reçele batırıp vermeyin

Dt. Parlak, diş fırçalamanın okul çağına kadar anne baba yardımı ve kontrolünde olması gerektiğini ve çürüklerin önlenmesi için dişlerin ara yüzleri ve çiğneyici yüzeylerinin de temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Çocuğun kullandığı diş fırçasının yaşına ve ağız büyüklüğüne uygun olmasının önemli olduğunu vurgulayan Emsey Hospital Ağız ve Diş Sağlığı uzmanı Dt. Rukiye Parlak, diş fırçalama alışkanlığının çocukluk döneminde kazandırılması gereken bir alışkanlık olduğunu ve sağlıklı dişler için sabah kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan önce, etkili bir fırçalama işleminin yeterli olacağını söyledi.

“GECE BESLENMELERİ BİBERON ÇÜRÜKLERİNE NEDEN OLUR”

Bebeklik döneminde ve üç yaşına kadar çocuklarda diş macunu kullanılmaması gerektiğini, üç yaşından büyük çocuklar için de yaşa uygun özel diş macunlarının tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Emsey Hospital Ağız ve Diş sağlığı uzmanı Dt. Rukiye Parlak, özellikle annelerin sıklıkla yaptığı bir hata olan emzik ya da biberonun şeker, bal, reçel vb. gibi gıdalara batırılarak çocuklara uyumadan önce verilmemesi gerektiğini söyledi. Parlak ‘’Aksi halde çocuk biberonla uyku boyunca kalır ve ağızda sürekli şeker varlığı süt dişlerinde çürüklere neden olur, bu çürüklere de biberon çürüğü denir.” dedi. Çürük oluşmasını önlemek için koruyucu tedavilerin uygulandığını aktaran Rukiye Parlak, fissür örtücü ve flor uygulamasını anlattı.