İSTANBUL (AA) - Yazar Sitem Ateş, "Bütün dünya insanları barışarak yürümek zorunda. Savaşlara, kavgalara değil, barışa borcumuz var. Çocuklara borcumuz var. Çocuklara güzel bir dünya bırakmak zorundayız." dedi.

Yeni kitabının tanıtım toplantısında konuşan Ateş, her savaşın kendi içinde başka anlamları olduğunu belirterek "Ancak ortak acılar yaşayan, benzer savaşlar gören herkesin ortak bir dili oluyor. Acının dili çok ortak. Hangi dilde konuşursak konuşalım evrensel bir dili var acının. Bu yüzden böyle hikayeler dünyanın herhangi bir yerindeki bir insana da ayağa kalkma gücü veriyor." diye konuştu.

Ateş, Avrupa'ya geçmeye çalışan insanların denizlerde son bulan dramatik yaşam hikayelerine işaret ederek, "Kitaplarda kurgu şeklinde olsa da bu olaylar, bu acılar yaşanıyor. Dünyanın başka bir yerindeki bir savaş bile bizim hayatımızı çok derinden etkiliyor. Sadece o savaşın neden olduğu yıkıntıyı duymak bile hayatımızda bizi bir daha asla eskisi gibi olamayacağımız bir insana dönüştürüyor. Bir bilgi, haber arasında geçen bir isim, istatistik olarak verilen o rakamlar üzerine biraz düşününce bizi onu duymadan önceki halimizden başka biri yapıyor, birazcık vicdanımız, dünyayla derdimiz varsa." ifadelerini kullandı.