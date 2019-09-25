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"Çocuklara güzel bir dünya bırakmak zorundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Yazar Sitem Ateş: - "Acının dili çok ortak. Hangi dilde konuşursak konuşalım evrensel bir dili var acının. Bu yüzden böyle hikayeler dünyanın herhangi bir yerindeki bir insana da ayağa kalkma gücü veriyor" - "Çocuklara borcumuz var. Çocuklara güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Hiçbir şey bir çocuğun hayatından daha değerli değil"

İSTANBUL (AA) - Yazar Sitem Ateş, "Bütün dünya insanları barışarak yürümek zorunda. Savaşlara, kavgalara değil, barışa borcumuz var. Çocuklara borcumuz var. Çocuklara güzel bir dünya bırakmak zorundayız." dedi.

Yeni kitabının tanıtım toplantısında konuşan Ateş, her savaşın kendi içinde başka anlamları olduğunu belirterek "Ancak ortak acılar yaşayan, benzer savaşlar gören herkesin ortak bir dili oluyor. Acının dili çok ortak. Hangi dilde konuşursak konuşalım evrensel bir dili var acının. Bu yüzden böyle hikayeler dünyanın herhangi bir yerindeki bir insana da ayağa kalkma gücü veriyor." diye konuştu.

Ateş, Avrupa'ya geçmeye çalışan insanların denizlerde son bulan dramatik yaşam hikayelerine işaret ederek, "Kitaplarda kurgu şeklinde olsa da bu olaylar, bu acılar yaşanıyor. Dünyanın başka bir yerindeki bir savaş bile bizim hayatımızı çok derinden etkiliyor. Sadece o savaşın neden olduğu yıkıntıyı duymak bile hayatımızda bizi bir daha asla eskisi gibi olamayacağımız bir insana dönüştürüyor. Bir bilgi, haber arasında geçen bir isim, istatistik olarak verilen o rakamlar üzerine biraz düşününce bizi onu duymadan önceki halimizden başka biri yapıyor, birazcık vicdanımız, dünyayla derdimiz varsa." ifadelerini kullandı.

Savaşlarda hayatını kaybeden çocuklara dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:

"Savaşın kötü bir şey olduğunu herkes biliyor ama kim bunu ne kadar ifade ediyor. Biz savaşarak değil barışarak yürümek zorundayız. Bütün dünya insanları barışarak yürümek zorunda. Savaşlara, kavgalara değil, barışa borcumuz var. Çocuklara borcumuz var. Çocuklara güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Hiçbir şey bir çocuğun hayatından daha değerli değil. Bugün dünyanın her yerinde tarafı, bileşeni veya sorumlusu olsak da olmasak da savaşlar devam ediyor. Bu savaşlardan en çok çocuklar etkileniyor, sahip oldukları yeri ya da herhangi bir şeyi değiştirme gücüne sahip olmadıkları için. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşa maruz kalmış ya da hayatını kaybetmiş bir çocuğun hikayesi dünyanın başka bir yerindeki bir çocuğun hikayesiyle çok da değişmiyor."

Sitem Ateş'in Turkuvaz Kitap tarafından yayımlanan yeni romanı "Gölgenin Ağırlığı", ailesini kaybetmiş küçük bir kızın, yine ailesini kaybeden Mecit Kaptan'ın hikayesinin peşine düşmesini konu alıyor.

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Gölgenin Ağırlığı Roman Sitem Ateş

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