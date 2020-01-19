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  4. Çocuklara ihtiyaç sahibi olduklarını hissettirmeden yardım ediyorlar

Çocuklara ihtiyaç sahibi olduklarını hissettirmeden yardım ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gaziantep Şubesi, her yıl 12 bin çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor - Dernek yetkilileri, minik yüreklerde yardım ettikleri hissini uyandırmamak için çocuklarla önce oyun oynuyor, ardından bu oyunun bir parçasıymış gibi çocuklara hediyeler veriyor

GAZİANTEP (AA) - İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gaziantep Şubesi, her yıl 12 bin çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor. Dernek yetkilileri, minik yüreklerde yardım ettikleri hissini uyandırmamak için çocuklarla önce oyun oynuyor ardından bu oyunun bir parçasıymış gibi çocuklara hediyeler veriyor.

İyilikder Komisyon Üyesi Hanife Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenerek, binlerce kişiye yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Çocuklara yönelik yardımlarda hassas olduklarını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Bu anlamda geçen yıl 12 bin çocuğumuza ulaştık. Bunların içerisinden sığınmacı çocuklar da var, yerli halk da.... Bu sene de yine 12 bin dolaylarında çocuğa ulaşmak istiyoruz. Aslında istesek bunu daha da artırabiliriz. Ama bu yönde bir çabamız olmayacak. Çünkü biz yardım yapan herhangi bir kurum değiliz. Çocuklarımızda da yardım aldıkları hissini uyandırmamaya çalışıyoruz. Bu anlamda önce çocuklarla oyunlar oynayıp hoş vakit geçiriyoruz, ardından da sanki oyunun bir hediyesi gibi yardımları veriyoruz. Böylelikle çocukların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlıyoruz."

Demir, yardımların bu şekilde ulaştırılmasıyla çocukların "yardım alma" gibi hissiyatlarının harekete geçirilmediğini belirterek, böylelikle gönüllerde daha farklı bir yer edindiklerini dile getirdi.

Uygulamadan hem bağışçıların hem de ihtiyaç sahiplerinin memnun olduğunu dile getiren Demir, "Sayıyı artırabiliriz ama bunu yaptığımızda eğlence vaktini azaltmamız gerekecek. Biz de bunu açıkçası çok istemiyoruz. Kaliteli bir yardım uygulaması için 12 bin ihtiyaç sahibi ideal bir koşul oluyor." dedi.

Dernek gönüllüsü Elif Aksu da boş zamanlarını dernekte çocuklarla geçirdiklerini söyledi.

Dernekte kendisini en çok etkileyen şeyin yardımların hediye mantığıyla verilmesi olduğunu ifade eden Aksu, "Burada çocuklarla çok güzel vakit geçiriyoruz. Direkt yardım verildiğinde çocuklar arasında hoş olmayan şeyler yaşanabiliyor ama işin içerisine oyun girince herkes daha mutlu oluyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İyilikder yardım

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