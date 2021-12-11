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Çocuklara Noel Baba gerçek değil' diyen piskoposa tepki yağdı

11.12.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da bir Katolik din adamı, çocuklara Noel Baba'nın gerçekte var olmadığını söyleyince ülkede son günlerin en tartışmalı figürlerinden biri haline geldi.

Çocuklara Noel Baba gerçek değil' diyen piskoposa tepki yağdı

İtalya'da bir Katolik din adamı, çocuklara Noel Baba'nın gerçekte var olmadığını söyleyince ülkede son günlerin en tartışmalı figürlerinden biri haline geldi.

Sicilya'nın Noto kentinde 6 Aralık Aziz Nicola gününde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Piskopos Antonio Stagliano, "Noel Baba gerçek değil. Kırmızı kıyafeti de reklam amaçlı olarak Coca Cola tarafından icat edildi" dedi.

İtalyan basınına göre bu sözler üzerine dinleyiciler arasındaki "çocukların ağzı açık kaldı, ebeveynlerse dehşete kapıldı".

Noto Piskoposu Stagliano daha sonra da sözlerine açıklık getirmek için, "Noel Baba'nın, kökleri Aziz Nicola'ya dayanan hayali bir karakter olduğunu ama Aziz Nicola gibi tarihi bir kişi olmadığını söyledim. Sadece anneler kızdı, çocuklar zaten Noel Baba'nın aslında babaları ya da amca-dayıları olduğunu biliyor" dedi.

Din adamı, Noel'in Katolik inancındaki gerçek anlamını hatırlatmak, tüketim yerine paylaşma mesajı vermek istediğini söylese de Noel'e kısa süre kala söylediği sözler büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Piskoposu ebeveynlerin rolünü üstlenmeye çalışmakla ve Noel'in büyüsünü kaçırmakla suçlayanların yanı sıra alaycı mesajlarla eleştirenler de oldu.

Sosyal medyada, "Noel Baba da en az Tanrı kadar gerçek" gibi mesajlar ve Noel Baba'nın "Tanrı yok" dediği görseller paylaşıldı.

Basında da geniş yer bulan haber üzerine Noto Piskoposluğu bir açıklama yaptı ve "küçükleri hayal kırıklığına uğratan bu açıklama nedeniyle üzgün olduklarını" belirtti.

Öte yandan piskoposluğun açıklamasında da Noel'in tüketim odaklı bir tatile dönüşmüş olmasından duyulan rahatsızlık yer aldı:

"Aziz Nicola'ya dayanan Noel Baba figüründen alınacak bir ders varsa o da şudur: Daha az hediye, daha az tüketim, daha fazla bağış ve paylaşım."

Piskopos Stagliano da tepkiler üzerine La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada çocuklara seslenerek şunları söyledi:

"Sevgili çocuklar, Noel Baba yok demedim, Noel Baba hayali bir karakter olarak var ama tarihi ve somut bir kişi olarak yok."

Stagliano, amacının Noel'in gerçek mesajını hatırlatmak olduğunu ve bu mesajın "İsa'nın doğumuyla tüm insanlığa verilen armağan" olduğunu söyledi.

Öte yandan Piskopos, Noel Baba figürünün dayandırıldığı Demreli Aziz Nicola'nın hediye dağıtmadığını, yoksullara yardım ettiğini de vurguladı ve şöyle devam etti:

"Öyleyse Noel Baba'ya sormak istiyorum: Afedersin ama Noel Baba, neden yalnızca parası olanlara hediye götürüyorsun? Açlıktan ölen çocuklar yok mu, niye onlara gitmiyorsun? Demreli Aziz Nicola o hiçbir şeyi olmayan çocuklara gidiyordu."

Coca Cola tarafından kullanılan bir Noel Baba reklam afişi

Noel Baba kim?

Noel Baba, Noel sırasında çocukların hediye isteklerine yanıt veren hayali bir karakter.

Geleneğe göre, Noel gecesi Noel Baba evlere girerek, ağaçların altına çocukların istediği hediyeleri bırakır.

Kuzey Kutbu'nda yaşadığı ve geyiklerin çektiği bir kızakla seyahat ettiği düşünülür.

Noel Baba karakterinin ilham kaynağının Antalya yakınlarında Demre'de yaşayan Aziz Nicholas olduğuna inanılıyor. Yoksullara gizlice hediyeler veren ve yardımlar yapan bir din adamı olarak bilinen Aziz Nicholas, 4'üncü yüzyılda yaşamıştı.

Kırmızı kostümlü, uzun beyaz sakallı, yaşlı Noel Baba figürü ise 1930'lu yıllarda bir içecek firmasının reklamında kullanılmış ve o tarihten sonra da yaygınlaşmıştı.

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