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Çocuklara okuma sevgisi nasıl aşılanır?

01.03.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Çocuk gelişiminde anne-babanın rolünün büyük önem taşıdığı herkes tarafından bilinir. Rol model olarak görülen ebeveylerin yaptıklarını taklit eden, davranışlarını özümseyen çocuklar, okuma alışkanlığı konusunda da ailelerinin izinden gider. Bu nedenle çocuklara okuma sevgisi kazandırmada anne-babanın rolü büyük önem taşır.

Her anne baba okuyan çocuklar istiyor ama öncelikle kendileri okumuyor. Biz anne ve babalar olarak çocuklarımıza rol model olmaya özen göstermeliyiz. Bizim elimizde kitabı ne kadar çok görürse okumaya o kadar merakı olacaktır. Ama tabii ki bu yeterli değildir.

İLGİ ALANLARINA GÖRE KİTAP SEÇİN

Çocuğunuzun ilgi alanını tespit edip, o ilgi alanına göre kitap seçimi yapabilirsiniz. Çocuğunuz kitap seçimi yaparken onunla birlikte olmanız çocuğunuzun ilgisini arttıracaktır.

KÜLTÜR OLARAK BENİMSEMESİNİ SAĞLAYIN

Okumayı evin içerisinde bir kültür olarak yerleştirmelisiniz. Sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde okumaya dair sorular sorabilirsiniz. Okuduğunuz kitaplara dair konuşmalar yapmanız, çocuğunuzun okuduğu kitaplarla ilgili sorular sormanız onun okuma ilgisini arttıracaktır. Çocuklarınızla nitelikli kitap seçmek için yapacağınız araştırmalar da bu konuda size destek olacaktır.

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