Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Türkiye’de 12 yaş üstü çocuklara 5 Eylül’den bu yana uygulanmaya başlanan Covid-19 aşısının 2. dozunun üzerinden üç ay süre geçen çocuklar için 3. doz hatırlatma aşının yapılmaya başlanmasıyla ebeveynlerde tedirginlikle birlikte bazı soru işaretleri oluştu. Liv Hospital Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara, Covid-19 virüsüne karşı hatırlatma dozunun önemine dikkat çekerek akıllara takılan soruları yanıtlıyor.

3. DOZ HATIRLATMA AŞISININ ÇOCUKLARI NASIL ETKİLEMESİ BEKLENİYOR? HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ OLACAK MIDIR?

Hatırlatma (rapel) doz ile primer aşı sonrası gelişen bağışıklık yanıt güçlenecektir. mRNA Covid aşısı (Pfizer/BioNTECH) uygulanan çocuklarda genel olarak gözlenen yan etkiler; aşı uygulanan bölgede kızarıklık, hassasiyet, ateş, kırgınlık, kas ağrısı, mide bulantısı gibi hafif ve çoğunlukla ilk 48-72 saat içerisinde kendiliğinden geçen bulgulardır. 3. doz hatırlatma aşısından sonra ilk iki dozdan farklı bir yan etki beklenmiyor.

ÇOCUKLAR 3.DOZU SİNOVAC MI, BİONTECH Mİ OLMALI?

Aşılamada tercih edilen hatırlatma dozunun primer olarak yapılan aşı türü ile devam etmesidir. Ancak uygulanacak aşının yaş grubu için ruhsatlı olması şartıyla, hatırlatma dozu için farklı bir aşı kullanılabilir. Bununla birlikte dünya genelinde aşı etkinliği ve yan etki profili açısından kapsamlı çalışmalar mRNA Covid aşıları ile yürütülmüştür.

OMİCRON VARYANTI İÇİN DAHA HAFİF SEYRETTİĞİ SÖYLENİYOR. YİNE DE ÇOCUKLARIN 3.DOZ AŞI OLMALARI GEREKİYOR MU?

Erken veriler, omicron varyantının neden olduğu COVID-19'un önceki varyantların neden olduğu enfeksiyondan daha az şiddetli olduğunu gösteriyor. Bazı çalışmalarda hastaneye yatış, yoğun bakım ünitesine kabul ve hastane içi ölüm riskinin azaldığı görülmüştür. Bununla birlikte; omicron varyantının bulaşıcılığının yüksek olmasına paralel yüksek vaka hacmi, hastaneye yatış oranlarında artışa ve buna bağlı olarak ağır hastalık olgularının gözlenmesine; ayrıca sağlık sistemi üzerinde aşırı yüke neden olmaktadır.

Orijinal aşılar tarafından hedeflenen spike proteinlere yönelik antikor yanıtından kaçabilecek varyantlara karşı azalan bağışıklık ve azalan etkinlik olasılığı nedeniyle, ülkemiz dahil olmak üzere pek çok ülke tam aşılanmış bireyler için bir hatırlatma aşı uygulaması başlatmıştır.

COVİD GEÇİRMİŞ OLAN BİR ÇOCUK İYİLEŞTİKTEN NE KADAR SÜRE SONRA HATIRLATMA DOZUNU OLMALI?

Yakın zamanda belgelenmiş Covid-19 enfeksiyonu olan çocuklar (ilk aşı dozundan sonra teşhis edilenler dahil) akut enfeksiyondan iyileşip, izolasyon önlemlerinin sonlandırılmasının ardından aşı olabilirler.

ÇOCUKLAR HATIRLATMA DOZU ÖNCESİ SAĞLIK MUAYENESİNDEN GEÇMELİ Mİ?

Rutin olarak böyle bir öneri bulunmuyor.

AŞI ARALIKLARININ KISA OLMASI ÇOCUKLARDA SAĞLIK SORUNU YARATIR MI? YA DA BU KISA SÜRE AŞININ ETKİSİNİ AZALTIR MI?

Aşılar arasında bırakılması gereken süre klinik çalışmalar sonucu belirlenmiştir. Bu sürelerin dışına çıkılması önerilmez.

HATIRLATMA AŞISI DA ÖNCEKİ AŞILARLA AYNI DOZDA MI OLACAK?

Evet, aşının dozunda herhangi bir değişiklik olmayacak.

ÇOCUK DOZU İLE YETİŞKİN DOZU ARASINDA FARK VAR MI?

12 yaşından büyük ergenler ve yetişkinler için önerilen doz; üç hafta (21 gün) arayla 0,3 mL'lik iki doz (30 mcg) kas içi uygulama şeklindedir. 5-11 yaş arası kullanımın onaylandığı ABD’de, bu yaş grubunda üç hafta (21 gün) arayla 0.2 mL'lik (10 mcg) kas içi uygulama önerilmektedir.

YETİŞKİNLERLE AYNI DOZU ALMAK ÇOCUĞA AĞIR GELMİYOR MU?

Yaş gruplarına göre doz önerileri kapsamlı çalışmalar sonucu belirlenmiştir.

GELİŞİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN BU AŞILARIN ZARARI VAR MI?

Covid-19 aşılarına yönelik uzun dönemli yan etki öngörülmemektedir.



