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Çocuklarda alerji belirtileri görülmesine sebep olan faktörler ve tedavisi

30.06.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarda alerji belirtileri kaşıntı, burun tıkanıklığı, ciltte kızarma ve döküntüler, gözde kızarma ve şişme olarak gözlenebilir. Konuyla ilgili bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Özgeneci, çocuklarda alerji türlerinden en sık solunum yolu ile ilgili olanlara rastlandığını söyledi. Yenilen yemeklerden ve mevsimsel değişimlerden kaynaklanabilen çocuk alerjileri, ebeveyleri daha dikkatli ve temkinli olmaya itebilir. Peki çocuklarda alerji tedavisi için ne yapılmalıdır?

Çocuklarda en fazla görülen alerji türleri solunum yolu alerjisidir. Bunların içinde 4 çocuktan birinde görülen saman nezlesi alerjisi vardır. Saman nezlesi alerjisi yıl boyu olabilir, mevsimsel polen zamanı baharda başlayabilir.

Astım da en sık görülen solunum yolu hastalıklarındandır. Üçüncü olarak cilt alerjileri çocuklarda çok fazla görülebilir. Cilt alerjileri hassas olunan bir gıdaya duyarlılıkla alakalıdır. Yumurta, çilek, fındık, fıstık en fazla suçlanan gıdalardır, inek sütü alerjisi de günümüzde en sık gördüğümüz alerji türlerinden biridir.Bunun yanı sıra gözlerde sulanma, çapaklanmayla beraber, mevsimsel ya da yıl boyu olabilen gözlerde alerji olabilir.

DÖRT ANA BÖLGEYE DİKKAT!

Buna göre çocuklarda gözlerde, burunda, ciltte, akciğerlerde olmak üzere 4 ana bölgede alerjiler görülebilmektedir. En sık görülenler olarak ev tozu akarları, polenler, hayvan tüyleri, çimenler ve gıda alerjileri sayılabilir.

Alerjik hastalıklarda, çocuğun neye hassasiyeti olduğu belirlendikten sonra tanıya yönelik olarak tedavi uygulanmalıdır.

Ailede alerji söz konusuysa çocukta mutlaka şüphelenilmelidir. Gıdası, giydiği kıyafetleri, bulunduğu ortamı ve daha bir çok şeyi dikkatlice gözden geçirilmelidir.

ÇOCUKLARDA ALERJİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Öncelikle çocuklarda alerjinin neye yönelik olduğunun saptanması gerekir. Ondan sonra tedavi modellerinden en uygun olanı seçilmelidir.

Tedavi modelleri dil altı aşıları olabildiği gibi, ilaç tedavileri de olabilir. Bunun yanı sıra çocukta bağışıklık sistemini destekleyen ve güçlendiren yeni tedavi modelleri geliştirilmektedir.

Alerjik bir çocuğun, mevsim geçişlerinde doktora götürülmesi gerekir. Spora yönlendirilmesi, çocuğun ruhsal gelişimi açısından, bağışıklık sistemi açısından oldukça önemlidir.

Alerjik çocukların, mutlaka organik beslenmesine özen gösterilmelidir. Çünkü alerji bağışıklık sisteminin bir nevi yanılsamasıdır. Katkılı gıdalar mümkün olduğunca çocuğun etrafından uzak tutulmalıdır.

Yatak odasında halı, kadife yastık ve koltuklar, tüylü oyuncaklar ve açık bir kütüphane bulundurulmamalıdır. Dolayısıyla çocuğun bulunduğu ortamı iyi gözleyip, tedavi modelini ona göre seçmek gerekir.

Polen alerjisi olan bir çocuğun bağışıklık sistemini desteklemek için, bahar mevsiminde C vitaminden zengin sebzeler yemesi, erken yatırılması, sabahtan dışarı çıkmaması, mümkünse gözlük kullanması gerekir.

Eğer çocuğun cilde yönelik döküntüleri varsa, yediği gıdalar gözden geçirilmelidir.

ÇOCUKLARDA ALERJİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Öncelikle çocuklarda alerjinin neye yönelik olduğu saptanmalıdır. Daha sonrasında tedavi modellerinden en uygun olanı seçilmelidir. Dil altı aşıları olabildiği gibi ilaç tedavileri vardır. Bunun yanı sıra çocuklarda bağışıklık sistemini destekleyen ve güçlendiren yeni tedavi modelleri üretilmektedir.

Alerjik bir çocuğun mevsim geçişlerinde mutlaka doktora gitmesi gerekir. Alerjisi olan bir çocuğun spora yönlendirilmesi, çocuğun hem ruhsal gelişimi hem de bağışıklık sistemi açısından oldukça önemlidir.

Alerjik hastalıklarda çocuğun mutlaka organik beslenmesine özen gösterilmelidir. Çünkü alerji bağışıklık sisteminin bir tür yanılsamasıdır. Buna göre de katkılı gıdaları mümkün olduğunca çocuğun etrafından uzak tutmalıdır.

Ev tozu akarlarına alerjisi olan bir çocuğun odasında halı, kadife yastık, tüylü oyuncaklar ve açık bir kütüphane bulundurulmamalıdır. Dolayısıyla çocuğun bulunduğu ortam iyi gözlenmeli, tedavi modeli ona göre seçilmelidir.

Polen alerjisi olan bir çocuğa, bahar mevsiminde bağışıklığını desteklemek için daha çok C vitamininden zengin sebzeler yedirilmelidir. Çocuk erken yatağa gitmelidir, havada polen yükü çok fazla olduğu günlerde erkenden dışarı çıkmaması, mümkünse gözlük kullanması önerilir.

Alerjik hastalıkta çocuğun cilde yönelik alerjisi varsa, yediği gıdalar gözden geçirilmelidir. Çocuğun içtiği gazlı içecekler, yediği hazır paket bisküviler, hazır kuru yemişler ve dondurulmuş gıdaların diyetten elimine edilmesi gerekir.

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