Çocuklarda diş çıkarma sırası nasıl olur?

Bebeklerde diş çıkarma dönemi ebeveynler için oldukça sıkıntılı zamanlardır. Diş çıkartan bebek huzursuzdur, sürekli ağlar ve ateşi yüksektir. Ancak bu durumda korkulacak bir şey yoktur. Her bebek bu dönemi sıkıntıyla atlatmaktadır. Diş çıkarma dönemi genellikle 7. ayda başlar. Diş çıkarma belirtileri ise 2-3 ay öncesinden görülmeye başlayabilir. Genellikle dişler belli bir sırayla ve belirli bir periyotta çıkmaktadır. Ancak bu durum bazen değişiklik gösterebilir.

Bebeklerde Diş Çıkarma Sırası Değişir Mi?

Bebeklerin diş çıkarma zamanları değişkenlik gösterebilir. Bu, normal bir durumdur, bebeklerin gelişimleri sırasında bazı farklılıklar olabilir.

Nadiren de olsa, dişlerin erken ya da geç çıkması sağlıkla ilgili bir durumun habercisi olabilir. Ancak bebek sağlıklıysa dişlerin erken çıkması ya da geç çıkması sorun değildir. Erken diş çıkaran bebeklerde dikkat edilmesi gereken husus, fırçalamanın da erken başlaması gerektiğidir.

Normal ve sağlıklı bir bebekte diş çıkarma sırası şöyledir:

4-7 ay arasında alt orta dişler çıkar. Bu dişler bebekte çıkan ilk dişlerdir. Bazen bu iki diş aynı anda, bazen de farklı zamanlarda çıkabilir.

8-12 ay arasında üst orta kesici dişler çıkar.

9-13 ay arasında üst yan kesici dişler, orta dişlerin sağ ve sol tarafında çıkar.

10-16 ay arasında alt yan kesici dişler, ortadaki dişin solunda ve sağında çıkar.

13-19 ay arasında üstteki birinci azı dişler çıkar. Bu dişler diğer dişlerden daha geniştir.

14-18 ay arasında alt çenedeki ilk azı dişler çıkar.

16-22 ay arasında üst çenedeki köpek dişleri çıkar. Alttaki köpek dişler ise 17-23 ay arasında çıkar.

23-36 ay arasında bebeğin son olarak üst ve alt azı dişleri çıkar. Bu yaşa gelen bebeklerin tam olarak 20 tane süt dişi vardır.

Bazı bebeklerde dişlerin bu sıralamaya uymadan çıkması gayet normaldir. Endişelenecek bir durum yoktur.