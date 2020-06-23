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Çocuklarda diş çıkarma sırası nasıl olur?

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebeklerde diş çıkarma dönemi ebeveynler için oldukça sıkıntılı zamanlardır.

Çocuklarda diş çıkarma sırası nasıl olur?

Bebeklerde diş çıkarma dönemi ebeveynler için oldukça sıkıntılı zamanlardır. Diş çıkartan bebek huzursuzdur, sürekli ağlar ve ateşi yüksektir. Ancak bu durumda korkulacak bir şey yoktur. Her bebek bu dönemi sıkıntıyla atlatmaktadır. Diş çıkarma dönemi genellikle 7. ayda başlar. Diş çıkarma belirtileri ise 2-3 ay öncesinden görülmeye başlayabilir. Genellikle dişler belli bir sırayla ve belirli bir periyotta çıkmaktadır. Ancak bu durum bazen değişiklik gösterebilir.

Bebeklerde Diş Çıkarma Sırası Değişir Mi?

Bebeklerin diş çıkarma zamanları değişkenlik gösterebilir. Bu, normal bir durumdur, bebeklerin gelişimleri sırasında bazı farklılıklar olabilir.

Nadiren de olsa, dişlerin erken ya da geç çıkması sağlıkla ilgili bir durumun habercisi olabilir. Ancak bebek sağlıklıysa dişlerin erken çıkması ya da geç çıkması sorun değildir. Erken diş çıkaran bebeklerde dikkat edilmesi gereken husus, fırçalamanın da erken başlaması gerektiğidir.

Normal ve sağlıklı bir bebekte diş çıkarma sırası şöyledir:

  • 4-7 ay arasında alt orta dişler çıkar. Bu dişler bebekte çıkan ilk dişlerdir. Bazen bu iki diş aynı anda, bazen de farklı zamanlarda çıkabilir.
  • 8-12 ay arasında üst orta kesici dişler çıkar.
  • 9-13 ay arasında üst yan kesici dişler, orta dişlerin sağ ve sol tarafında çıkar.
  • 10-16 ay arasında alt yan kesici dişler, ortadaki dişin solunda ve sağında çıkar.
  • 13-19 ay arasında üstteki birinci azı dişler çıkar. Bu dişler diğer dişlerden daha geniştir.
  • 14-18 ay arasında alt çenedeki ilk azı dişler çıkar.
  • 16-22 ay arasında üst çenedeki köpek dişleri çıkar. Alttaki köpek dişler ise 17-23 ay arasında çıkar.
  • 23-36 ay arasında bebeğin son olarak üst ve alt azı dişleri çıkar. Bu yaşa gelen bebeklerin tam olarak 20 tane süt dişi vardır.

Bazı bebeklerde dişlerin bu sıralamaya uymadan çıkması gayet normaldir. Endişelenecek bir durum yoktur.

Bebeklerde Azı Diş Çıkarma Dönemi

Köpek dişlerinin yanında yer alan ve yiyeceklerin parçalanmasını sağlayan dişlere "azı dişi" denir ve 2 yaşına gelen bebeklerde çıkmaya başlar. Azı dişleri alt ve üst çene de olmak üzere beşer tanedir. Azı diş çıkarma dönemi bebeklerde en zor zamanlardır.

Diş çıkarma esnasında:

  • Bebekler huysuzlaşırlar. Daima ağlar ve ilgi isterler.
  • Ağızlarından sürekli salya akıtırlar.
  • İştahları kapalıdır. Hiçbir şey yemek istemezler.
  • Ağız çevresinde yaralar oluşabilir.
  • Her şeyi ağızlarına almak isterler.
  • Ateşleri yüksektir.
  • İshal olabilirler.

Bebeklerde Diş Çıkarma Kaç Gün Sürer?

Dişler, süt dişleri ve kalıcı dişler olmak üzere 2 grupta incelenir. İlk süt dişleri 6. aydan itibaren çıkmaya başlar. Bu süreç 36 ayda tamamlanır. Tüm diş çıkarma belirtileri (ateş, huzursuzluk, ishal, salya) görüldükten sonra diş eti yarılmaya başlar. Diş eti yarıldıktan sonra ilk dişin görünmeye başlaması 2-3 ayı bulabilir. Yüksek ateş, huzursuzluk, ishal, uykusuzluk gibi sorunlar genellikle ilk dişin ucu göründükten sonra azalır.

Bebeklerde diş çıkarırken ateş kaç derece olur? Bebekler diş çıkartırken en çok rastlanan problem ateş yüksekliğidir. Doktorlar ateşinin 37-38°’ye kadar çıkabileceğini söylerler. 38 dereceye kadar çıkan ateş, normal kabul edilir. Ancak bebeğin ateşi 39 dereceye kadar çıktıysa bunun sebebi diş çıkarması değil, başka bir sağlık sorunudur. Diş ateşi, dişin patlamasından 4 gün önce başlar ve 8 gün sürer. Bu sırada salya miktarında bir artış gözlenir.

Bebekler bu dönemde her şeyi ağızlarına aldıkları için enfeksiyon kapma riskleri yüksektir. Yeme içmelerindeki azalma sebebiyle vücut direnci çok düşüktür. Bebeğin diş çıkarmasından çok, kaptığı enfeksiyonlar ateşini yükseltmektedir. Enfeksiyon riskini önlemek için bebeğin ağzına aldığı objelerin temizliğine çok dikkat edilmelidir.

Bebekler Diş Çıkartırken Yapılması Gerekenler

  • Bebeğinize çiğnemesi için bir şeyler verin. Bu amaçla üretilmiş diş kaşıyıcılar bebeğinizi bir nebze rahatlatacaktır. Ancak bu kaşıyıcılar yere düştükten sonra mutlaka bol suyla yıkanmalıdır. Muz, havuç gibi besinler de dişlerine iyi gelecektir.
  • Bebeğinizin diş etlerine temiz ve soğuk bir bezle masaj yapmanız onu rahatlatacaktır.
  • Eğer doktorunuz uygun görürse, bebeğinizin diş etlerine, uyuşma sağlayan jellerden sürmeniz diş etlerini rahatlatabilir.
  • Eğer bebek tüm bunlara rağmen hala huzursuzsa doktora başvurabilirsiniz. Huzursuzluğun sebebi diş çıkarması mı yoksa başka bir sebep mi araştırılmalıdır. Eğer diş çıkarttığı için huzursuzsa ilaç ya da farklı bir yöntemle tedaviye başvurulabilir.
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