Çocuklarda diş çıkarma sırası nasıl olur?

Bebeklerde diş çıkarma dönemi ebeveynler için oldukça sıkıntılı zamanlardır. Diş çıkartan bebek huzursuzdur, sürekli ağlar ve ateşi yüksektir. Ancak bu durumda korkulacak bir şey yoktur. Her bebek bu dönemi sıkıntıyla atlatmaktadır. Diş çıkarma dönemi genellikle 7. ayda başlar. Diş çıkarma belirtileri ise 2-3 ay öncesinden görülmeye başlayabilir. Genellikle dişler belli bir sırayla ve belirli bir periyotta çıkmaktadır. Ancak bu durum bazen değişiklik gösterebilir.
Bebeklerin diş çıkarma zamanları değişkenlik gösterebilir. Bu, normal bir durumdur, bebeklerin gelişimleri sırasında bazı farklılıklar olabilir.
Nadiren de olsa, dişlerin erken ya da geç çıkması sağlıkla ilgili bir durumun habercisi olabilir. Ancak bebek sağlıklıysa dişlerin erken çıkması ya da geç çıkması sorun değildir. Erken diş çıkaran bebeklerde dikkat edilmesi gereken husus, fırçalamanın da erken başlaması gerektiğidir.
Normal ve sağlıklı bir bebekte diş çıkarma sırası şöyledir:
Bazı bebeklerde dişlerin bu sıralamaya uymadan çıkması gayet normaldir. Endişelenecek bir durum yoktur.
Köpek dişlerinin yanında yer alan ve yiyeceklerin parçalanmasını sağlayan dişlere "azı dişi" denir ve 2 yaşına gelen bebeklerde çıkmaya başlar. Azı dişleri alt ve üst çene de olmak üzere beşer tanedir. Azı diş çıkarma dönemi bebeklerde en zor zamanlardır.
Diş çıkarma esnasında:
Dişler, süt dişleri ve kalıcı dişler olmak üzere 2 grupta incelenir. İlk süt dişleri 6. aydan itibaren çıkmaya başlar. Bu süreç 36 ayda tamamlanır. Tüm diş çıkarma belirtileri (ateş, huzursuzluk, ishal, salya) görüldükten sonra diş eti yarılmaya başlar. Diş eti yarıldıktan sonra ilk dişin görünmeye başlaması 2-3 ayı bulabilir. Yüksek ateş, huzursuzluk, ishal, uykusuzluk gibi sorunlar genellikle ilk dişin ucu göründükten sonra azalır.
Bebeklerde diş çıkarırken ateş kaç derece olur? Bebekler diş çıkartırken en çok rastlanan problem ateş yüksekliğidir. Doktorlar ateşinin 37-38°’ye kadar çıkabileceğini söylerler. 38 dereceye kadar çıkan ateş, normal kabul edilir. Ancak bebeğin ateşi 39 dereceye kadar çıktıysa bunun sebebi diş çıkarması değil, başka bir sağlık sorunudur. Diş ateşi, dişin patlamasından 4 gün önce başlar ve 8 gün sürer. Bu sırada salya miktarında bir artış gözlenir.
Bebekler bu dönemde her şeyi ağızlarına aldıkları için enfeksiyon kapma riskleri yüksektir. Yeme içmelerindeki azalma sebebiyle vücut direnci çok düşüktür. Bebeğin diş çıkarmasından çok, kaptığı enfeksiyonlar ateşini yükseltmektedir. Enfeksiyon riskini önlemek için bebeğin ağzına aldığı objelerin temizliğine çok dikkat edilmelidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum