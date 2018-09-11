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'Çocuklarda göz hastalıklarına dikkat'

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

GÖZ Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op.

'Çocuklarda göz hastalıklarına dikkat'

BURSA, (DHA)- GÖZ Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Çocuklarda en sık görülen hastalıklar arasında göz kayması,, göz tembelliği, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, miyop, hipermetropi, şaşılık, astigmatizma ve konjonktivit yer alıyor" dedi.
Çocukların görme bozukluklarının okulların başlaması ile eğitimlerini olumsuz yönde etkiliyor. Görme sıkıntısı yaşayan öğrencilerin okula oyum ve öğrenme kabiliyetlerini etkilediğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Adnan İpçioğlu, "Ailelerin çocuklarının eğitim hayatındaki başarısı için bu konuda önlem alıp gerekli tetkikleri yaptırması gerekiyor. Görme problemleri, okul öncesi çocukların yüzde 5-10'unu, okul çağındaki çocukların ise yüzde 20 ile 30’unu etkiliyor. Çocukların derslerdeki düşük başarıları, öğrenme kabiliyetlerinden değil, görme bozukluklarından kaynaklanıyor olabilir" dedi.
Çocuklara, okula başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz muayenesi yapılması gerektiğini vurgulayan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Adnan İpçioğlu, "Çocuklarda en sık görülen hastalıklar arasında göz kayması, göz tembelliği, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, miyop, hipermetropi, şaşılık, astigmatizma ve konjonktivit yer alıyor. Erken tanı yapılmaz ise çocuğun tahtayı yeterince iyi görememesi, okurken satır atlaması, cümleleri eliyle takip etmesi, bir gözünü daha öne alarak kitaba bakması, televizyonu yakından seyretmesi, gözlerde sulanma ve ödevlerini yaparken zorlanması gibi durumlar okul başarısını olumsuz etkiliyor" diye konuştu.
Görme bozukluğunun farkında olmayan ailelerin, çocuklarının derslerdeki düşük başarılarını öğrenme yeteneklerinin düşüklüğüne bağladığının da altını çizen İpçioğlu, "Öğrenme kabiliyetinde eksiklik olmayan çocuklar, iyi göremediği için derslerinden geri kalabiliyor. Göz bozukluğunda önlem alınmadığında, gözde tembellik başlıyor ve bu durum ilerleyen yıllarda çocuğun görme kalitesini daha ciddi oranda etkiliyor. Çocuk göz sağlığı için, 6 ayda bir düzenli kontrol önemli. Erken konulan teşhis ile tedavi süreci de kolayca atlatılabiliyor" diye konuştu.

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