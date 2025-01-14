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Çocuklarda haftalarca süren öksürüğe dikkat! Altta yatan bir soruna işaret olabilir

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.01.2025 15:16
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Çocuklarda geçmeyen öksürüğün aileleri endişelendiren yaygın bir sağlık sorun olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Pelin Aytaç Uras, “Genellikle soğuk algınlığı veya solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle ortaya çıkan öksürük haftalarca sürebilir ve bazen farklı bir sağlık sorununa yol açabilir. Öksürüğün uzun süre devam etmesi altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir” dedi.

Çocuklarda haftalarca süren öksürüğe dikkat! Altta yatan bir soruna işaret olabilir

Uzm. Dr. Pelin Aytaç Uras, çocuklarda geçmeyen öksürük hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çocuklarda geçmeyen öksürüğün aileleri endişelendiren yaygın bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Uras, “Genellikle soğuk algınlığı veya solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle ortaya çıkan öksürük haftalarca sürebilir ve bazen farklı bir sağlık sorununa yol açabilir. Öksürüğün uzun süre devam etmesi altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir” diye konuştu.

“ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI NEDEN OLABİLİR”

Kronik öksürük nedenlerine değinen Uzm. Dr. Uras, “Alerjik reaksiyonlar, astım, üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, gastroözefagial, reflü ve sigara dumanı maruziyeti kronik öksürük nedenlerindendir” şeklinde konuştu.

“GECE BOYUNCA ARTAN ÖKSÜRÜK BELİRTİLER ARASINDADIR”

Geçmeyen öksürüğün belirtilerinden bahseden Uzm. Dr. Uras, şu bilgileri paylaştı:
Gece boyunca artan öksürük. Burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı(sinüzit ve alerjik reaksiyonlara bağlı olur). Nefes darlığı ve hırıltılı solunum. Yemek sonrası öksürük (reflüye bağlı olarak yemek sonrasında veya gece yatarken öksürük şikayetleri artabilir). Öksürük için evde uygulanabilecek destekleyici tedaviler. Bol sıvı tüketimi. Bal tüketimi. Alerjik reaksiyonları tetikleyen toz, polen veya hayvan tüylerinden çocuğu uzak tutmak. Pasif sigara dumanına maruziyetten çocuğu korumak. Sağlıklı beslenme ve sıvı alımını arttırmak. İyi bir uyku düzeni sağlamak.”

“ÖKSÜRÜK UZUN SÜRE DEVAM EDİYORSA ÇOCUK DOKTORUNA BAŞVURULMALI”

Bunların dışında çocuklarda geçmeyen öksürüğün farklı nedenlere bağlı olarak gelişebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Uras, “Bu nedenle öksürüğün uzun süre devam etmesi durumunda vakit kaybetmeden çocuk doktorunuza başvurmanız gerekir” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
öksürük hastalık
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