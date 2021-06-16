Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı tedavisi için ne yapılmalı?

Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı, çocukların oyun esnasında gözlemlenmesiyle fark edilebilir. Bu noktada önemli olan hiperaktivite ya da dikkat dağınıklığı olduğu düşünülen çocukların en erken şekilde tedavi edilmesidir. Bazı ebeveynlerin uzmanlara gelmeye çekindiğinden bazılarınınsa ilaç kullanılmamasını şart koştuğundan bahseden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Ayşim İncesulu, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı yaşayan çocukların nasıl tedavi edildiğini anlattı:

"Biz bebeklerle de çalışıyoruz. Anne-bebek oyun oynarken nasıl davrandığını gözlemliyoruz. İnanın oradan bile dikkat süresi dağınıklığına yatkın olan çocuklar, algı bozukluğu ya da hiperaktiviteye yatkın olan çocukları 9-12 aylıkken tespit ederek eğitime başlayabiliyoruz. Tüm bunları da oyun terapisiyle yapıyoruz. Başka alanlarla örtüşen hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı varsa da o alanlara da odaklanıyoruz. Bu noktada en önemli şey annenin kendi gözlemleridir. Çocuğunun diğer akranlarıyla, evdeki ya da sokaktaki çocuklarla karşılaştırıp kendi açısından dikkatini az buluyorsa, kelime haznesinde, yaptığı davranışları hatırlamasında, başladığı işi bitirmesinde ya da yönerge almada sorun yaşadığı düşünülüyorsa hemen bir uzmana başvurulmalı.