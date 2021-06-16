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Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı tedavisi için ne yapılmalı?

16.06.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı, günümüzün en çok gözlemlenen sorunlarından birisidir. Hem okul hem de ev hayatında, oldukça sıkıntı yaratan bir problemdir. Bu nedenle çocuk, akademik ve sosyal açıdan belirli problemlerle karşılaşır. Bu sebeple hiperaktivitenin erken fark edilmesi önemine vurgu yapan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Ayşim İncesulu, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı tedavisi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı, çocukların oyun esnasında gözlemlenmesiyle fark edilebilir. Bu noktada önemli olan hiperaktivite ya da dikkat dağınıklığı olduğu düşünülen çocukların en erken şekilde tedavi edilmesidir. Bazı ebeveynlerin uzmanlara gelmeye çekindiğinden bazılarınınsa ilaç kullanılmamasını şart koştuğundan bahseden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Ayşim İncesulu, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı yaşayan çocukların nasıl tedavi edildiğini anlattı:

"Biz bebeklerle de çalışıyoruz. Anne-bebek oyun oynarken nasıl davrandığını gözlemliyoruz. İnanın oradan bile dikkat süresi dağınıklığına yatkın olan çocuklar, algı bozukluğu ya da hiperaktiviteye yatkın olan çocukları 9-12 aylıkken tespit ederek eğitime başlayabiliyoruz. Tüm bunları da oyun terapisiyle yapıyoruz. Başka alanlarla örtüşen hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı varsa da o alanlara da odaklanıyoruz. Bu noktada en önemli şey annenin kendi gözlemleridir. Çocuğunun diğer akranlarıyla, evdeki ya da sokaktaki çocuklarla karşılaştırıp kendi açısından dikkatini az buluyorsa, kelime haznesinde, yaptığı davranışları hatırlamasında, başladığı işi bitirmesinde ya da yönerge almada sorun yaşadığı düşünülüyorsa hemen bir uzmana başvurulmalı.

"HER ŞEY UZMANA DANIŞMAKLA BAŞLIYOR"

Bilen kişiye 'Biz nasıl gelişiyoruz, buna bir bakalım mı' diyecek. Her şey burada başlıyor. Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığının alt yapısının ne olduğu, nasıl müdahale edilmesi gerektiği, içinde dürtüsellik olup olmadığı, bir gelişim geriliği olup olmadığı anlaşıldıktan sonra çocuğun bireysel eğitim planını çıkarıyoruz.Anne, okul, öğretmenlerle birlikte el ele vererek üstesinden çok rahatlıkla geliyoruz.

"YAŞ İLERLEDİKÇE HİPERAKTİVİTE VE DÜRTÜSELLİĞİ KONTROL EDER HALE GELİYOR"

Yaş ilerledikçe hiperaktivitesini, dürtüselliğini daha da kontrol eder hale geliyor. Bazen nörolog ya da çocuk ruh sağlığı ekipleriyle birlikte iş birliği yaparak çalışıyoruz. Bizi denetliyorlar. Onların önerileriyle birlikte eğitim programlarımızı ve iş birliğimizi arttırıyoruz.

"İLAÇ ENDİŞESİY DUYUYORLAR AMA..."

Genelde 'İlaç kullanılacak mı, ilaç kullanılmasına karşıyım, ilaç kullan dediler, kullanmadım' cümleleriyle geliniyor. İlaç kullanımında fazlası zarar, az kullanıldığında işe yaramaz. Kullanılması gerekmiyorsa da hiç kullanılmaz. Bu konuda biz nörologlara, hekimlere ve çocuk psikiyatristlerine güveniyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle, iş birliği halinde çalışıyoruz.

Fakat unutulmamalıdır, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı üstünden gelinemeyecek bir sorun değil. Ne kadar erken tespit edilirse o kadar iyi."

HİPERAKTİVİTE BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Elleri, ayakları sürekli hareket halindedir. Otururken bile hareket eder.
  • Sınıfta ya da oturması beklenen ortamlarda sürekli yerinden kalkar.
  • Ortam fark etmeksizin sürekli hareket halindedir ve bir yerlere tırmanmaya çalışır.
  • Sakin ruh haliyle oyunlara ve gruplara katılmakta zorlanır.
  • Çoğu zaman hareket halindedir ya da bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranır.
  • Hareketleri gibi konuşması da durdurulamaz. Sürekli konuşur.
  • Sorulan soru tamamlanmadan cevap verir.
  • Sıra beklemekte zorlanır.
  • Başkalarının sözünü keser ve iş yapılırken araya girer.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Ayrıntılara kendini vermekte zorlanır. Ödev yaparken ya da diğer etkinliklerinde hata yapar.
  • Görev aldığında ya da oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır.
  • Doğrudan kendisiyle konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür.
  • Yönergeleri izlemeyi reddeder ve okul ödevleri, üstlendiği ufak tefek işleri, görevlerini tamamlayamaz.
  • Zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınır, içinde bulursa sevmeden yapar ya da yer almaya karşı isteksiz davranır.
  • Çoğu zaman eşyalarını kaybeder.
  • Dikkati dış uyaranlarla kolay şekilde dağılır.
  • Gün içinde çoğu zaman unutkan olduğu gözlenir.
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