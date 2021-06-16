Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı tedavisi için ne yapılmalı?

Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı, çocukların oyun esnasında gözlemlenmesiyle fark edilebilir. Bu noktada önemli olan hiperaktivite ya da dikkat dağınıklığı olduğu düşünülen çocukların en erken şekilde tedavi edilmesidir. Bazı ebeveynlerin uzmanlara gelmeye çekindiğinden bazılarınınsa ilaç kullanılmamasını şart koştuğundan bahseden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Ayşim İncesulu, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı yaşayan çocukların nasıl tedavi edildiğini anlattı:
"Biz bebeklerle de çalışıyoruz. Anne-bebek oyun oynarken nasıl davrandığını gözlemliyoruz. İnanın oradan bile dikkat süresi dağınıklığına yatkın olan çocuklar, algı bozukluğu ya da hiperaktiviteye yatkın olan çocukları 9-12 aylıkken tespit ederek eğitime başlayabiliyoruz. Tüm bunları da oyun terapisiyle yapıyoruz. Başka alanlarla örtüşen hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı varsa da o alanlara da odaklanıyoruz. Bu noktada en önemli şey annenin kendi gözlemleridir. Çocuğunun diğer akranlarıyla, evdeki ya da sokaktaki çocuklarla karşılaştırıp kendi açısından dikkatini az buluyorsa, kelime haznesinde, yaptığı davranışları hatırlamasında, başladığı işi bitirmesinde ya da yönerge almada sorun yaşadığı düşünülüyorsa hemen bir uzmana başvurulmalı.
Bilen kişiye 'Biz nasıl gelişiyoruz, buna bir bakalım mı' diyecek. Her şey burada başlıyor. Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığının alt yapısının ne olduğu, nasıl müdahale edilmesi gerektiği, içinde dürtüsellik olup olmadığı, bir gelişim geriliği olup olmadığı anlaşıldıktan sonra çocuğun bireysel eğitim planını çıkarıyoruz.Anne, okul, öğretmenlerle birlikte el ele vererek üstesinden çok rahatlıkla geliyoruz.
Yaş ilerledikçe hiperaktivitesini, dürtüselliğini daha da kontrol eder hale geliyor. Bazen nörolog ya da çocuk ruh sağlığı ekipleriyle birlikte iş birliği yaparak çalışıyoruz. Bizi denetliyorlar. Onların önerileriyle birlikte eğitim programlarımızı ve iş birliğimizi arttırıyoruz.
Genelde 'İlaç kullanılacak mı, ilaç kullanılmasına karşıyım, ilaç kullan dediler, kullanmadım' cümleleriyle geliniyor. İlaç kullanımında fazlası zarar, az kullanıldığında işe yaramaz. Kullanılması gerekmiyorsa da hiç kullanılmaz. Bu konuda biz nörologlara, hekimlere ve çocuk psikiyatristlerine güveniyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle, iş birliği halinde çalışıyoruz.
Fakat unutulmamalıdır, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı üstünden gelinemeyecek bir sorun değil. Ne kadar erken tespit edilirse o kadar iyi."
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