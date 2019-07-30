Çocuklarda kızamık hastalığına dikkat

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Hüner, kızamığın virüsün neden olduğu bir çocukluk çağı döküntülü hastalığı olduğunu belirterek, hastalığın genellikle kış sonu ve ilkbahar başlarında çocuklarda yaygın olarak görüldüğünü belirtti. Aşılama yapılmayan veya daha önce kızamık geçirmemiş yetişkinlerde de hastalığın görülebildiğini vurgulayan Hüner, bölgede son dönemde kızamık bildiriminde artış gözlendiğini belirterek hastalık hakkında uyarılarda bulundu.

Kızamığın solunum sistemindeki viral bir enfeksiyon ve çok bulaşıcı bir hastalık olduğunu da anlatan Dr. Hüner, hastalığın enfekte olmuş mukus ve tükürük ile temas yoluyla yayılabildiğini de kaydetti. Kızamık virüsü ile enfekte bir kişinin öksürdüğü veya hapşırdığı sırada enfeksiyonu havaya bırakarak çevrede bulunan insanlara bulaştırabileceğini de hatırlatan Hüner, kızamığın belirtilerinin virüs bulaştıktan yaklaşık 8 ila 12 gün sonra ortaya çıktığını vurguladı.

Hüner, kızamığın ilk belirtileri hakkında ise şöyle konuştu: 'Burun akıntısı, hapşırma ve öksürük gibi soğuk algınlığı belirtileri, yüksek ateş ve halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk, ışığa duyarlılık, şişmiş ağrılı ve iltihaplı gözler (konjonktivit), ağız içinde küçük grimsi beyaz lekeler(koplik lekeleri), vücutta döküntü. Bu ilk belirtilerden yaklaşık 2-4 gün sonra ilerleyen dönemde kızamık döküntüsü başlar. Kızamık döküntüsü; vücutta küçük kırmızı-kahverengi, yassı ya da hafif kabarık noktalar görünümündedir. Kızamık döküntüsü yüz ve baş bölgesinden başlar ve yukarıdan aşağıya doğru yayılım gösterir. Döküntüler gövde de birleşme eğilimi gösterirken kol ve bacaklarda ayrı ayrı lezyonlar olarak görülür. Kızamık döküntüsü ile birlikte hastada çok yüksek ateş vardır. Kızamık lekelerinin yaşandığı dönemde ateş 40-41 dereceye kadar yükselebilir.