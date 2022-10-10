Çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir, evde bitkisel yollardan nasıl geçer? Çocuklarda öksürüğe iyi gelen şeyler, doğal yöntemler

Her yaşta ortaya çıkabilen öksürük, çocuklarda ciddiye alınması gereken bir durum olabilir. Çocukların günlük hayatını olumsuz etkileyen öksürüğü kesmek için doğal ve bitkisel yöntemlerden yararlanılabileceği gibi bazı durumlarda çocuk doktoruna başvurup tıbbi tedavi alınması da gerekebilir. Boğazdaki tahriş edici maddeleri veya balgamı dışarı atmaya yarayan öksürüğe iyi gelebilecek yöntemleri deneyerek çocukların yeniden huzurlu ve keyifli bir şekilde oyunlarına devam etmelerini sağlayabilirsiniz.

Çocuklarda öksürük neden olur?

Çocuklarda öksürüğün birden çok nedeni olabilir. Çocuklarda öksürüğün nedenleri arasında ön plana çıkan rahatsızlık soğuk algınlığı olur. Öksürüğe balgam eşlik ediyorsa ilk şüphe edilen durumlardan biri de soğuk algınlığıdır. Çocuklarda öksürüğe neden olan diğer durumlar arasında astım, bronşit, zatürre, boğaz enfeksiyonu, yabancı cisim, alerji ve kulak enfeksiyonu yer alır.

Çocuklarda öksürük tipleri nelerdir?

Çocuklarda öksürük farklı şekillerde kendini gösterir. Bu durum da öksürüğü kategorize edip farklı tiplere ayırma gerekliliğini beraberinde getirir. Kuru öksürük, balgamlı öksürük, boğmaca öksürüğü, hırıltılı öksürük, kurup öksürüğü ve psikojenik öksürük; çocuklarda değişik belirtiler ile ortaya çıkan öksürük tipleridir. Çocukları en çok rahatsız eden öksürük çeşitleri arasında boğazda gıcık hissi ile eşlik eden ve gece krizi ile ortaya çıkan öksürük dikkat çeker.

Çocuklarda gece öksürük krizi nasıl geçer?

Çocuklarda gece geç saatlerde ortaya çıkan ve nöbet şeklinde devam eden öksürük krizleri oldukça endişe verici anlar yaşatır. Çocuklarda gece öksürük krizini geçirmek için bol sıvı tüketmesini sağlamak, çocuğu sakinleştirmek ve dik pozisyonda oturmasını sağlamak gerekir. Çocuklarda gece öksürük krizleri kurup tipi öksürük gibi farklı rahatsızlıkların belirtisi olabildiği için mutlaka çocuk doktoruna başvurulması gerekir. İlaç tedavisi, adrenalin ve soğuk hava uygulaması gibi farklı tıbbi müdahaleler ile gece öksürük krizlerini geçirmek mümkündür.

Çocuklarda gıcık ve öksürüğe ne iyi gelir?

Boğazda rahatsızlık veren bir gıcık hissi oluşturan öksürük tiplerinde çocukları rahatlatacak bazı yöntemler bulunur. Çocuklarda gıcık ve öksürüğe iyi gelen yöntemler arasında bol su içmek, özel pastiller ile boğazı rahatlatmak ve doktorun önerdiği boğaz spreylerini kullanmak bulunur.

Çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir?

Çocuklarda öksürüğe iyi gelebilen ve evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bazı bitkisel çaylar ve yiyecekler bulunur. Bu doğal yardımcılar sayesinde çocuğunuzun öksürüğünü rahatlatabilir, öksürüğün daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Çocuklarda öksürüğe iyi gelen bitkisel çaylar

Çocuklara faydası bulunan ve öksürüğü geçirmek için şifalı gücünden yararlanabileceğiniz bitki çayları şunlardır:

Ihlamur: İyi bir öksürük yatıştırıcı olarak bilinen ıhlamur, çocuklarda güvenle kullanılabilecek bitkisel çaylar arasındadır. Günde iki defa çocuklara verilebilen ıhlamuru bal ile tatlandırılarak içimini çocuklar için keyifli hale getirebilirsiniz.

Ekinezya çayı: Özellikle soğuk algınlığı, grip ve nezle hastalıklarında tercih edilen ekinezya çayının çocuklarda öksürüğü azaltabileceği görülür. Günde iki fincan tüketilebilen bu çay, öksürüğün yol açtığı boğaz hasarını da iyileştirebileceği bilinmektedir.

Zencefil çayı: İltihap giderici etkilere sahip olan zencefil çayı, bal ve karanfil ile birleştirilerek etkili bir küre dönüştürülebilir. Çocuklarda öksürüğü ve öksürüğün neden olduğu boğaz ağrısı hissini iyileştirebilen bu özel çay ile şifalı bir adım atabilirsiniz.

Çocuklarda öksürüğe iyi gelen yiyecekler

Çocuklarda öksürüğe iyi gelen yiyecekler listesine göz atarak çocukların yemek öğünlerini iyileştirici etkilere sahip olan besinler ile zenginleştirebilirsiniz:

Tavuk suyu ile yapılan çorba çeşitleri

İncir

Badem

Ceviz

Bal ve limonlu çaylar

Pekmez

Ananas

Çocuklarda öksürüğe iyi gelen evde yapılabilecek yöntemler nelerdir?

Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bazı uygulamalar sayesinde çocuklarda öksürüğü azaltabilir, daha kısa sürede iyileşmesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuklarda öksürüğe iyi gelen yöntemler şunlardır:

Bol su içmek

Ilık içecek ve yiyecekler tüketmek

Ortamdaki havayı nemlendirmek

Pastil kullanmak

Tuzlu su ile gargara yapmak

Odayı toz ve benzeri alerjenlerden arındırmak

Nevresim takımlarını düzenli olarak değiştirmek



