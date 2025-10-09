Çocuklarda şiddetli baş ağrısına dikkat! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kılıç, çocuklarda baş ağrısının önemli hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, "Baş ağrısı çocuklarda sık görülür ve genellikle zararsızdır, ancak bazı durumlarda önemli hastalıkların habercisi olabilir. Ebeveynlerin bilinçli olması hem gereksiz kaygıyı önler hem de erken tanıya yardımcı olur" dedi.

BAŞ AĞRISININ NEDENLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, "A. Birincil (Primer) baş ağrıları: Beyinde yapısal bir neden olmadan gelişir. Migren: Zonklayıcı, tek taraflı, bulantı ve kusma eşlik edebilir. Gerilim tipi baş ağrısı: Baskı veya sıkıştırma tarzında, stresle artar. İkincil (Sekonder) baş ağrıları: Başka bir hastalığın belirtisidir (Sinüzit, ateş, göz kusuru, tümör vb.)" dedi.

"GÜN GEÇTİKÇE ŞİDDETİ ARTAN AĞRI"

Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, baş ağrısının dikkate alınması gereken durumları ise, "Sabahları uyandıran veya kusmayla birlikte olan ağrı. Gün geçtikçe şiddeti artan ağrı. Kafa travması sonrası başlayan ağrı. Ateş, ense sertliği, bilinç değişikliği, nöbet eşlik etmesi. Görme bozukluğu, çift görme, dengesizlik" ifadelerini kullandı.

TANI NASIL KONUR

Tanıda doktorun ağrının süresi, sıklığı, eşlik eden belirtiler ve nörolojik muayeneyi değerlendirdiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, "Gerekirse göz muayenesi, kan testleri veya beyin görüntülemesi yapılabilir" diye konuştu.

TEDAVİ VE ÖNLEMLER

Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, tedavi ve önlemlere yönelik şunları ifade ederek, "Yeterli uyku, sıvı alımı, düzenli beslenme. Ekran süresinin azaltılması, stres yönetimi. Ağrı kesiciler yalnızca doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Migrenli çocuklarda tetikleyici gıdalardan (Çikolata, salam, kafeinli içecekler) kaçınılmalıdır."

AİLELERE ÖNERİLER

Ailelere önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, "Baş ağrısı günlüğü tutun: Ne zaman başladı ne kadar sürdü ne yedi? Ağrı sonrası uyku veya kusma varsa not alın, düzenli göz muayenesi yaptırın ve gereksiz tetkik veya ilaçtan kaçının, gerekirse çocuk nöroloji uzmanına başvurun. Çocuklarda baş ağrısı çoğu zaman geçicidir, ancak bazı durumlar ciddi olabilir. Ailelerin dikkatli gözlemi ve zamanında hekim değerlendirmesi, çocukların sağlıklı gelişimi için çok önemlidir" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır