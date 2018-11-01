Çocuklarda sinüzit belirtisine dikkat! Çocuklarda sinüzit tedavisinde ameliyat gerekli mi?

Çocuk sinüzitleri, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İlaç tedavisiyle iyileşebildiği gibi çok ağır bir tabloda çocuklarda körlük ya da menenjitle de sonuçlanabiliyor. Tam bir burun tıkanıklığı, şiddetli bir baş ağrısı veya işitme kaybı gelişmedikçe kendini gizleyebilen sinüzit, alerjik hastalarda daha sık görülüyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Akdağ, çocukluk döneminde ortaya çıkan sinüzit hakkında bilgi verdi.

AKUT SİNÜZİT TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK GEREKEBİLİR



Akut sinüzit, belirtileri 3 aydan daha az sürede tamamen düzelebilen çoğu zaman virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. Akut sinüzitlerin tedavisinde özellikle doğru ve akılcı antibiyotik kullanımı önemlidir. Bu yüzden mutlaka doktorun önerdiği antibiyotikler kullanılmalıdır. Tuzlu su spreyleri ile akıntıların kıvamı yumuşatılabilir, ayrıca evde istirahatin de tedavide önemli bir seçenek olduğu unutulmamalıdır.

KRONİK SİNÜZİTİN BELİRTİLERİ UZUN SÜRELİDİR



Kronik sinüzitte belirtiler 3 aydan uzun sürer. Çocuk, yılda 4-6 kez sinüzit atağı yaşıyorsa mutlaka alerji ve geniz eti açısından kulak burun boğaz muayenesi yapılarak değerlendirilmelidir. Çocuk sinüzitlerinde özellikle erken teşhis ve uygun bir ilaç tedavisi ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.