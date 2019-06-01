Çocuklardan ebeveynlerine trafik notu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtan trafik polisleri, küçüklerden ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle Eskişehir-Ankara kara yolunda denetim yaptı.

Batıkent Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

Sürücüler özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konusunda uyarıldı.

- Çocuklardan velilere not

Bu arada trafik polisleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" verdi.

Çocukların, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretleyebileceği belirtildi.

Çocuklar doldurdukları karneleri 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi bisikletle ödüllendirilecek.

Uygulamaya katılan Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, bayram öncesinde sürücülerin kurallara uyması konusunda çaba gösterdiklerini belirterek, sürücülerle sohbet ettiklerini ve çeşitli uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

