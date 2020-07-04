HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocukları fuhşa sürükleyen şebeke, kadınların fotoğraflarından katalog yapmış

Çocukları fuhşa sürükleyen şebeke, kadınların fotoğraflarından katalog yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 10:08 | Son Güncelleme

Adana’da, çocukları fuhşa zorlayan çeteye yönelik operasyonda 20’si kadın 33 kişi gözaltına alındı. Şebeke liderliğini yaptığı tespit edilen G.B. isimli kadının, fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği, yer temin ettiği kadınlardan da komisyon aldığı öne sürüldü.

Çocukları fuhşa sürükleyen şebeke, kadınların fotoğraflarından katalog yapmış

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın çıkarttığı yakalama kararının ardından 30 Haziran’da şafak vakti düzenlediği operasyonda 20’si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şebekenin liderliğini yaptığı tespit edilen G.B. adlı kadının fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği ve onlardan komisyon aldığı öne sürüldü. Öte yandan üniversitede matematik bölümünde öğrenim gördüğü öğrenilen B.E. isimli bir kadının da üniversite sorumlusu olduğu, lüks yaşam için fuhuş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine komisyon karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edildi.

YAŞI KÜÇÜK KIZLARI FUHŞA SÜRÜKLEMİŞ

Ayrıca, şebekenin yönetiminde olduğu belirlenen H.Y. isimli kadının da paraya ihtiyacı olan ve kimsesiz, yaşları 15 ila 17 arasında değişen 4 kızı fuhşa sürüklediği, onlarla ilişkiye giren erkeklere mağdurların yaşlarını söylemediği öne sürüldü. Öte yandan K.D.’nin, fuhuş yapanları annesi H.Ç’nin evinde erkeklerle buluşturduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 33 şüpheliden 16’sı savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden G.B., B.E., H.Y., K.D., O.P, K.K., C.G., A.D., S.Ç., B.A., C.G. tutuklandı, 6 şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Dehşet veren olay! Annesini öldürüp, videosunu çekmişDehşet veren olay! Annesini öldürüp, videosunu çekmiş
İstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriİstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Diğer Haberler
81 ile genelge gönderildi! Lunapark ve tematik parkların açılış tarihi belli oldu

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

Uzman çavuşu darp etmişlerdi! Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Eşi ve çocuklarının yanında darp etmişlerdi! Yeni gelişme

Manisa'da dehşet veren olay! Annesini öldürüp, videosunu çekmiş

Dehşet veren olay! Annesini öldürüp, videosunu çekmiş

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 60 yaş üstü düğüne gitmesin

60 yaş üstüne çok önemli uyarı

30 yıl sonra yakalandılar! Şehit Teğmen Zafer Toka'nın kanı yerde kalmadı

30 yıl sonra yakalandılar! Şehit Teğmen'in kanı yerde kalmadı

Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.