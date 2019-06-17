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Çocukları kurtarmak isterken boğuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 23:19 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocukları kurtarmak isteyen 2 Suriyeli boğuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocukları kurtarmak isteyen 2 Suriyeli boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki plajda, denize giren Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdullah Duribi ile 14 yaşındaki Fatma Süveyde bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Sahilde bulunan ve durumu fark eden Suriye uyruklu Mahmud Badr (51) ile Obada Alidib (22), suya atlayıp çocukları kurtarmak istedi ancak onlar da dalgalara kapıldı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çocuklar ve Badr sudan çıkarılırken Alidb denizde kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-10) dalgıç ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Badr yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-10) dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda da Alidib'in cesedine ulaşıldı.

Badr ve Alidib'in cenazeleri otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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boğulma hatay iskenderun

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