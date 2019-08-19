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Çocukları milyonda 1 görülen hastalığa yakalanan ailenin yardım çığlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Kılıç ailesi, milyonda 1 görülen Metakromatik Lökodistrofi (MLD) hastalığına yakalanan 6 yaşındaki kızları Sude Nur ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki oğulları Mehmet Alperen’in tedavisi için yardım istiyor.Kahramanmaraş’ta işçi emeklisi baba Ahmet Kılıç ve ev hanımı anne Şükran Kılıç’ın 8 çocuğundan 6 yaşındaki Sude Nur Kılıç MDL hastalığına 3 yayındaki kardeşi Mehmet Alperen Kılıç ise lösemiye yakalandı.Çocuklarının hastalıklarına çare bulunmasını isteyen baba Ahmet Kılıç, “Ben fabrika işçisiydim ve emekli oldum ekonomik durumumuz zayıf.

Çocukları milyonda 1 görülen hastalığa yakalanan ailenin yardım çığlığı

Kahramanmaraş’ta Kılıç ailesi, milyonda 1 görülen Metakromatik Lökodistrofi (MLD) hastalığına yakalanan 6 yaşındaki kızları Sude Nur ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki oğulları Mehmet Alperen’in tedavisi için yardım istiyor.
Kahramanmaraş’ta işçi emeklisi baba Ahmet Kılıç ve ev hanımı anne Şükran Kılıç’ın 8 çocuğundan 6 yaşındaki Sude Nur Kılıç MDL hastalığına 3 yayındaki kardeşi Mehmet Alperen Kılıç ise lösemiye yakalandı.
Çocuklarının hastalıklarına çare bulunmasını isteyen baba Ahmet Kılıç, “Ben fabrika işçisiydim ve emekli oldum ekonomik durumumuz zayıf. Sağ olsun çalıştığım iş yerim beni fazlasıyla idare etti. Kızımı götürmediğim hastane kalmadı ve diğer çocuğumda da aynı hastalık oluşunca bittim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Beyin küçülmesi MLD dediler Ankara’da ve yapacak bir şey yok dediler. Devlet büyüklerimizden ve Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimiz ve doktorlarımızdan yardım bekliyorum. İnşallah çocuklarıma bir çare bulunur” dedi.
Anne Şükran Kılıç ise tek isteğinin çocuklarının sağlığına kavuşmasını olduğunu belirterek, “Çocuğum önce yürüyebiliyordu ve kızım da sonradan hastalığa tutuldu. Kızımın hastalığını bilemedik ve onu gördükten sonra küçük çocuğumun da hasta olacağını tahmin ettim. Kızıma ilik nakli oldu ama iyileşmedi. Allah sağlık sıhhat versin ve sabır versin. Ben sadece çocuklarımın sağlığını istiyorum. Evime bir şey istemiyorum ve bunların iyileşmesini istiyorum” diye konuştu.

Çocukları milyonda 1 görülen hastalığa yakalanan ailenin yardım çığlığı

Çocukları milyonda 1 görülen hastalığa yakalanan ailenin yardım çığlığı

Çocukları milyonda 1 görülen hastalığa yakalanan ailenin yardım çığlığı

Çocukları milyonda 1 görülen hastalığa yakalanan ailenin yardım çığlığı

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