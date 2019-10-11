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"Çocuklarımızı şehitlik ve gazilik ruhuyla yetiştirmek zorundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Çocuklarımızı, gençlerimizi bu ruh (şehitlik ve gazilik) ile yetiştirmek zorundayız. Eğer bu en mukaddes kavramlarımızı çocuklarımıza, gençlerimize öğretirsek, onları bu çizgide yetiştirirsek, inşallah vatanımız, devletimiz, milletimiz ilelebet payidar olacaktır" - "Sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütlerine, şer odaklarına karşı Rabb'im, başta sizlerin ve hepimizin, milletimizin yardımcısı olsun"

MUĞLA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukların ve gençlerin, şehitlik ve gazilik ruhuyla yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bu en mukaddes kavramlarımızı çocuklarımıza, gençlerimize öğretirsek, onları bu çizgide yetiştirirsek, inşallah vatanımız, devletimiz, milletimiz ilelebet payidar olacaktır." dedi.

Erbaş, Muğla Valisi Esengül Civelek ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine ziyarette bulunarak, polislerle sohbet etti.

Vatanın her karış toprağında şehit kanlarının bulunduğunu, bu durumun vatanın kıymetinin en büyük göstergesi olduğunu anlatan Erbaş, "Bugün de bu topraklar için dün olduğu gibi şehit veriyoruz. Rabb'im başlangıçtan günümüze kadar milletimiz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar niyaz etsin." diye konuştu.

Anaların çocuklarını "Evladım ya şehit olursun ya gazi" duasıyla askere uğurladığını hatırlatan Erbaş, insanoğluna peygamberlikten sonra nasip olacak en önemli unvanların, şehitlik ve gazilik olduğuna dikkati çekti.

Bu aşkla vatanın sevildiğini ve hizmet edildiğini vurgulayan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Askerliğimizi bu aşkla yaparız. Polis olarak bu aşkla çalışırız. Çünkü Rabb'imiz, Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyiniz. Onlar bilakis diridirler fakat siz anlamazsınız.' buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz de şehitleri 'peygamberliğin yanında' olarak ifade ediyor. Dolayısıyla biz çocuklarımızı, gençlerimizi bu ruh ile yetiştirmek zorundayız. Eğer bu en mukaddes kavramlarımızı çocuklarımıza, gençlerimize öğretirsek, onları bu çizgide yetiştirirsek, inşallah vatanımız, devletimiz, milletimiz ilelebet payidar olacaktır. Rabb'im, sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütlerine, şer odaklarına karşı başta sizlerin, hepimizin, milletimizin yardımcısı olsun."

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