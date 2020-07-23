Çocukların beslenmesinde bu detaylar hayati önem taşıyor! Hala yanlış yapan ebeveynler var...

Dengeli ve düzenli beslenmenin önemi senelerdir vurgulanıyor. Ebeveynler için de çocukların beslenmesi en önemli hususların başında geliyor. Çocukların aç kalmasındansa dilediği yiyeceği yemesine izin vermek doğru bir davranış mı? Çocukların beslenmesinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Daha bilinçli bir ebeveyn olmak için yazımızı okumaya devam edin.
Çocukların beslenmesinde dört besin grubundan dengeli şekilde tüketilmesi gerekiyor. Bu besin grupları: Süt ve yoğurdun yer aldığı süt grubu; et, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagiller ve kuru yemişlerin yer aldığı et ve kurubaklagil grubu; ekmek, makarna, pirinç ve bulgurun yer aldığı tahıl grubu; meyve ve sebze grubudur.
Besin gruplarından birine yönelik beslenme, vücut için gerekli olan çeşitli vitamin, mineral ve elementlerin yeterli alınamamasına bağlı olarak hastalıklara yatkınlığa, uzun vadede ise daha büyük problemlere yol açabilir. Örneğin çocukların sağlıklı diş ve kemik gelişimi için içerdiği kalsiyum miktarı yüksek olan süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi gerekiyor. Ancak aşırı süt tüketimi bağırsaklardan demir emilimini engelleyerek kansızlık olarak bilinen anemiye neden olabiliyor. Bunun için besin çeşitliliğine önem verilmeli ve abur cubur diye tabir edilen şeker ve yağ içerikleri yüksek işlenmiş paketli ürünler yerine meyve, sebze ya da ev yapımı sağlıklı ürünler tüketilmeli.
Çocukların kahvaltı kazanması da önemlidir. Gece boyunca aç kalan vücudun sabah uyandıktan sonra güne iyi bir başlangıç için enerjiye ihtiyaç vardır. Haşlanmış ya da omlet şeklinde yumurta, ekmek, taze sıkılmış meyve suyu veya sütten oluşan bir kahvaltı çocuk beslenmesi için yeterli ve dengeli bir kahvaltıdır. Ayrıca gün içerisinde enerjinin devamlılığının sağlanması zihinsel ve bedensel fonksiyonlar için önemlidir. Bu nedenle gün içerisinde 2 ara ve 3 ana öğün tüketilmelidir.
Şişman çocuk sağlıklıdır algısı günümüzde büyük çoğunlukla yıkılmış olsa da hala devam ediyor. Yüksek kalorili gıdalarla beslenmek sadece çocuğun ağırlığında artışa değil aynı zamanda ileri yaşlarda kalp-damar hastalıkları, obezite ve diyabet gibi sağlık problemleriyle karşılaşma olasılıklarını da artırıyor. Çocukların günlük ihtiyaç duyduğu kalori miktarı fiziksel aktiviteye göre değişmekle birlikte 1600-2000 kalori civarlarındadır.
Çocuklar da yetişkinler gibi bağırsak sorunu çekebilirler. Bunun nedeni ise çoğu zaman lif bakımından fakir beslenme rejimine sahip olmaktır. Lif sindirim sistemi sağlığı kadar kardiyovasküler hastalıklardan korunma konusunda da oldukça etkili. Lifli besinler tuvalet alışkanlığının kazanılması sürecinde de size yardımcı olacaktır.
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