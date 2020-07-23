Çocukların beslenmesinde bu detaylar hayati önem taşıyor! Hala yanlış yapan ebeveynler var...

Dengeli ve düzenli beslenmenin önemi senelerdir vurgulanıyor. Ebeveynler için de çocukların beslenmesi en önemli hususların başında geliyor. Çocukların aç kalmasındansa dilediği yiyeceği yemesine izin vermek doğru bir davranış mı? Çocukların beslenmesinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Daha bilinçli bir ebeveyn olmak için yazımızı okumaya devam edin.

FARKLI BESİN GRUPLARI

Çocukların beslenmesinde dört besin grubundan dengeli şekilde tüketilmesi gerekiyor. Bu besin grupları: Süt ve yoğurdun yer aldığı süt grubu; et, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagiller ve kuru yemişlerin yer aldığı et ve kurubaklagil grubu; ekmek, makarna, pirinç ve bulgurun yer aldığı tahıl grubu; meyve ve sebze grubudur.

Besin gruplarından birine yönelik beslenme, vücut için gerekli olan çeşitli vitamin, mineral ve elementlerin yeterli alınamamasına bağlı olarak hastalıklara yatkınlığa, uzun vadede ise daha büyük problemlere yol açabilir. Örneğin çocukların sağlıklı diş ve kemik gelişimi için içerdiği kalsiyum miktarı yüksek olan süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi gerekiyor. Ancak aşırı süt tüketimi bağırsaklardan demir emilimini engelleyerek kansızlık olarak bilinen anemiye neden olabiliyor. Bunun için besin çeşitliliğine önem verilmeli ve abur cubur diye tabir edilen şeker ve yağ içerikleri yüksek işlenmiş paketli ürünler yerine meyve, sebze ya da ev yapımı sağlıklı ürünler tüketilmeli.