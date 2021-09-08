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Çocukların cinsel içerikli görüntülerini telefonuna kaydetmiş! 'Pes' dedirten savunma

08.09.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da çocukların cinsel içerikli görüntülerini telefonuna indirdiği tespit edilen inşaat işçisi M.B., mahkemeye çıkarıldı. Görüntüleri izleyip sildiğini söyleyen M.B.'nin bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Yaptığından pişman olduğunu söyleyen inşaat işçinin savunmasında daha önce de bu tarz içerikler izlediği için pişman olduğunu ve umreye gittiğini söylemesi ise 'pes' dedirtti. Mahkeme sonucunda M.B.'ye 2 yıl hapis cezası, 5 gün adli para cezası verildi.

Çocukların cinsel içerikli görüntülerini telefonuna kaydetmiş! 'Pes' dedirten savunma

Ankara'da, cep telefonunda cinsel içerikli çocuk videoları bulunan inşaat işçisi M.B. (43), mahkemedeki savunmasında, "Bu görüntüleri izleyip sonrasında siliyordum. Çok pişmanım. Daha önce de pişman oldum, umreye gittim sonrasında yine bu tarz görüntülere bakıp siliyordum" dedi. M.B. 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek ve ihraç etmek' suçundan 2 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına çarptırıldı.

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA: DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTIM, PİŞMAN OLUNCA UMREYE GİTTİM

Evli ve 1 çocuk babası M.B.'nin cep telefonundan sık sık yasaklı sitelere girdiği ve cinsel içerikli çocuk videoları indirdiği, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nce (NCMEC) tespit edildi. M.B. hakkında NCMEC tarafından hazırlanan 'Bilişim yoluyla çocuğun cinsel istismarı' raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderildi. IP sorgulamasında adresi tespit edilen ve cep telefonunda cinsel içerikli çocuk videoları bulunan M.B. hakkında soruşturma başlatıldı. M.B. hakkında, Ankara Batı Adliyesi 10'uncu Ceza Mahkemesi'nde 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek ve ihraç etmek' suçundan dava açıldı.

M.B., mahkemedeki savunmasında psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek, videoları izlediğini ve daha sonra pişman olduğunu söyledi. M.B., "O tarihte psikolojik sorunlarım vardı. Bu görüntüleri izleyip sonrasında da siliyordum. Çok pişmanım, yaptığım şey çok iğrenç. Daha önce de pişman oldum, umreye gittim sonrasında yine bu tarz görüntülere bakıp siliyordum. Şu anda çok pişmanım, psikiyatriye gittim. 2-3 yıl kadar önce telefonuma bir link geldi. Bu linki tıkladığımda beni söz konusu müstehcen görüntülere yönlendirdi. Ben de o tarihten sonra ara ara söz konusu siteye girerek çocukların kullanıldığı cinsel içerikli fotoğraf ve videolara baktım. İndirdiğim videoları da daha sonra siliyordum. Yapmış olduğum bu kötü davranıştan dolayı çok pişmanım" dedi.

İKİ YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yaklaşık 1 yıl süren yargılama sonunda M.B.'ye 2 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası verildi. Sanık hakkında yasal ya da takdiri artırım ve indirim uygulanmazken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya ertelenmesine yer olmadığı kararı verildi.

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DHA

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