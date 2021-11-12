Çocukların kalbine ebeveynlerin bütçesine uygun 175 TL altı oyuncak ev modelleri

Ebeveynler, çocukların ilk rol modelleri oluyor. Ebeveynleri dışında tanıdıkları ve gördükleri her şeyi beyinlerine kaydediyorlar. Bu tanıma evresinde oyuncaklar, gerçeğin adeta bir minyatürü gibi çocuğunuza yardımcı oluyor. Fakat çocuğunuzun bilişsel gelişiminde etkili olan oyuncakların fiyatları el yakıyor. Neyse ki hem çocuğunuzun gelişimine uygun hem de bütçenizi zorlamayan oyuncaklar da mevcut. İşte, bütçenize uygun oyuncak ev modelleri...

1. Çocuğunuz Evini Hayal Gücüne Göre Renklendirsin!

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Büyük bölümü el işçiliğiyle yapılmış Ahşap Oyuncak Ev, sökülüp takılabiliyor. Dolayısıyla çocuğunuz oynamadığı zamanlarda söküp kaldırabilir ve böylelikle alandan tasarruf edebilirsiniz. Bu oyuncak evin renklendirilmesinde kullanılan boyalar, çocuğunuzun sağlığına zarar vermez. Renksiz kalan kısımlarını ise çocuğunuz hayal gücüne göre renklendirebilir. Dolayısıyla bu oyuncak, ev çocuğunuzun yaratıcılığının ve hayal gücünün gelişimine katkı sağlar. Kutu içeriğinde 10 parçadan oluşan 1 oyuncak ev, 4 oyuncak bebek, 1 yatak, 1 masa, 2 koltuk, 4 sandalye ve 1 ev tekstil paketi bulunuyor.

Ahşap Oyuncak Ev'e buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2. Evim Evim Güzel Evim!

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Sunman S00001334 Sweet Home Sesli ve Işıklı 2 Katlı Küçük Oyuncak Ev Seti, çocuğunuzun hayallerine farklı bir kapı açıyor! Gerçeğini aratmayan bu oyuncak ev seti, daha çok kız çocuklarının ilgisini çekiyor. Oyuncak ev setinin 2 adet balkonu, çatı katı ve bu çatı katında küçük bir odası bulunuyor. Ses ve ışıklarıysa onu daha dikkat çekici hale getiriyor. Kapı zili ve lambasıysa çocuğunuzun hayal dünyasına girişini kolaylaştırıyor. Oyuncak ev setinin içerisinde bulunan birer adet kız ve erkek figürü hayal dünyalarını daha gerçekçi hale getiriyor. Kız ve erek figürlerine ek olarak yatak, makyaj masası, koltuk takımı, 2 katlı ev, televizyon gibi ürünler yer alıyor.

Sunman S00001334 Sweet Home Sesli ve Işıklı 2 Katlı Küçük Oyuncak Ev Seti'nin hayal dünyası sizi burada bekliyor.

3. Çocuğunuza Özel Alan Açmak İster misiniz?

Gerek güvenlik gerekse pandemi şartlarından dolayı çocuğunuzun dışarıda oyun oynaması pek mümkün olamıyor. Evde ise ona özel alan açamayabiliyorsunuz. Bu da miniğiniz için huzursuzluk anlamına geliyor. Tam bu noktada devreye We Camp Rüya Evi Çocuk Çadırı Oyuncak Oyun Evi giriyor. Su geçirmeyen ve leke tutmayan kumaşı sayesinde kirlenme ihtimali en aza iniyor. Aynı zamanda kumaşı silinebiliyor ve yıkanabiliyor. Kolay kurulumu ve çocuğunuza özel alan açmasıyla da gönüllere taht kuruyor.

We Camp Rüya Evi Çocuk Çadırı Oyuncak Oyun Evi burada!

4. Küçük Dünyalarına Büyük Roller Sığdırın!

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Sahip olduğunuz statüler birden fazla olduğu için işte farklı evde farklı davranmanız gerekebiliyor. Bu durum üstlendiğiniz rollerin şekline göre değişiyor. Dünyayı ve hayatı yeni yeni öğrenen çocuğunuzun bu rollere adapte olması onu zorlayabiliyor. Fakat Hande'a House HH-OE01 Ahşap Oyuncak Çocuk Oyun Evi, sizin ve çocuğunuz için bu durumu kolaylaştırıyor ve çocuğunuzun ruhsal gelişimine katkıda bulunuyor. Sadece mutfaktan oluşan bu ahşap oyun evinin içerisinde 11 parça hareketli ve sabit aksesuar bulunuyor.

Hande'a House HH-OE01 Ahşap Oyuncak Çocuk Oyun Evi'ne ulaşmak için tıklayın!

5. Ahşabın Hayallerinizle Birleşimine Şahit Olmak İster misiniz?

Oyuncak Ahşap Portatif Rüya Oyun Evi'nin toplamda 3 katı bulunuyor. Bu katlar; mutfak, oturma odası ve balkonu, yatak odası ve balkonundan oluşuyor. Kolay kuruluma sahip bu oyun evi, içerisinde 15 parça oyuncak barındırıyor. Çocuğunuzun gelişimine olumlu katkıda bulunan Oyuncak Ahşap Portatif Rüya Oyun Evi sıcağa ve neme dayanıklı olması sayesinde uzun süreli bir kullanım vadediyor. Tamamen ahşaptan üretilen bu oyun evinin oyuncakları size hazır olarak gönderiliyor.

Oyuncak Ahşap Portatif Rüya Oyun Evi'ni incelemek ve almak için buraya tıklamanız yeterli!

6. Çocuğunuzla Kaliteli Vakit Geçirmeye Ne Dersiniz?

Lola'nın 2 Katlı Oyun Evi, 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun olmasa da diğer yaş grupları için muhteşem bir eğlence kaynağı oluyor. Hem Lola hem de sizinle birlikte vakit geçiren çocuğunuz beraber bir şeyler yapmanın ve takım çalışmasının önemini kavrıyor. Oyun evinin üst katı yatak odası, alt katıysa mutfak olarak kullanılıyor. Aynı zamanda içerisinde birçok aksesuar bulunuyor. Tüm sağlık testlerinden başarıyla geçen bu oyun evinin açılabilir kapıları da bulunuyor.

Lola'nın 2 Katlı Oyun Evi'ne ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli!

7. Çocuğunuz Minik Dünyasında Büyük Hayaller Kursun Diye!

Mini mobilya seti ve LED ışıklarla gönderilen Edkzeka LED Işıklı Ahşap Oyun Evi, kurulum kılavuzu sayesinde rahatça oyuna hazır hale getirilebiliyor. Çocuğunuz, sınırsız hayal gücünü kullanarak eğlenceli ve öğretici oyunlar oynayabiliyor. Birinci kalite ahşaptan üretilen bu oyun evi, çocuğunuzun organizasyon yeteneğini de geliştirmesine yardımcı oluyor. Bu oyun evinin toplamda üç katı bulunuyor. Minyatür mobilyaları bulunan bu oyun evi, kurulum aşamasında çocuğunuzun el becerisini geliştirmesine katkıda bulunuyor.

Çocuğunuzun minik dünyası niteliğindeki Edkzeka LED Işıklı Ahşap Oyun Evi'ne ulaşmak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Teknolojiden Uzak Oyunlar da Mümkün!

Yapım aşamasında sağlığa zararlı hiçbir madde kullanılmayan Woodylife LED Işıklı Pembe Ev Çocuk Evcilik Oyuncak Montessori Barbi Evi; sıcağa, soğuğa ve neme dayanıklı olması sayesinde size uzun süre kullanma imkanı sunar. Evi çocuğunuzla birlikte kurabilir ve beraber bir şeyler başarmanın mutluluğuna erişebilirsiniz. Bu oyun evi; çocuğunuzu tablet, cep telefonu gibi teknolojik eşyalardan uzak tutarken konsantrasyon ve odaklanma becerilerini de artırmalarına yardımcı olur.

Çocuğunuzu sanal dünyadan uzaklaştıran Woodylife LED Işıklı Pembe Ev Çocuk Evcilik Oyuncak Montessori Barbi Evi'ne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Işıklı Hayal Dünyasına Geçişin Kolay Yolu!

Çocuğunuzun göz ve el koordinasyonunu sağlamasında yardımcı olan Belinay Çocuk Dünyası Ahşap Oyun Evi, kavrama yeteneğini geliştirmesinde de rol oynuyor. Oyun evi; LED ışıklarına ek olarak 1 adet Türkçe müzikli ve hayvan sesli dokunmatik ilk telefonumla beraber gönderiliyor. İçerisinde 18 parçadan oluşan mini mobilya seti bulunan bu oyun evi kolayca kurulabiliyor. Hayal gücüne ve zeka gelişimine yardımcı oluyor. Tamamen ahşap malzemeden üretilen bu oyun evi, çocuğunuzun gelişimine katkı sağlıyor.

Belinay Çocuk Dünyası Ahşap Oyun Evi'ni incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Çocuğunuz Aile Kavramının Önemini Kavrasın!



Kidea Ahşap Oyuncak Evi'nin içerisinde 12 parça mobilya setine ek olarak dede, nine, anne gibi aile bireyleri figürleri yer alıyor. Böylece çocuğunuz toplumların yapı taşı olan aile kavramını öğrenmiş oluyor. Bunun yanında çocuğunuzun sosyal, problem çözme, fiziksel ve motor becerisi gelişimine de katkı sağlıyor. Size de "Vay be!" demek kalıyor. Kidea Ahşap Oyuncak Evi tarafınıza demonte olarak gönderileceği için evde çocuğunuzla kurarken dahi beraber vakit geçirebilirsiniz.

Ailenizin yeni üyesi Kidea Ahşap Oyuncak Evi'ni incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.



