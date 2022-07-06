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Çocukların kavgasına aileler karıştı! Sokak ortasında çatıştılar: 2'si ağır 6 yaralı

06.07.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da aynı mahalledeki çocuklar arasında çıkan kavgaya aileleri de karıştı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar çekilince kan döküldü. Komşu ailelerin birbirlerine kurşun yağdırdığı olayda 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Çocukların kavgasına aileler karıştı! Sokak ortasında çatıştılar: 2'si ağır 6 yaralı

Adana'daki olay dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çocuklar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen komşular birbirleriyle tartışmaya başladı.

KAVGA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada her iki taraf da birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

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Açılan ateş sonucunda, Yasin Ç., İrfan Ç., İhsan Ç., Azize Ç. ile kavgadaki diğer gruptan Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. ateşli silahla yaralandı.

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ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ MAHALLEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İhsan Ç. ve Mehmet Ziya Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Polis yaptığı delil çalışmasında olay yerinde onlarca boş kovan buldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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