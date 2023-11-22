HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocukların tartışmasına babaları da dahil olunca kan aktı! Köy muhtarı öldürüldü

Çocukların tartışmasına babaları da dahil olunca kan aktı! Köy muhtarı öldürüldü

22.11.2023 01:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'tın Erbaa ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışmaya babaları da dahil olunca kavga büyüdü. Çıkan kavgada köy muhtarı kahvehanede silahla vurularak hayatını kaybetti.

Çocukların tartışmasına babaları da dahil olunca kan aktı! Köy muhtarı öldürüldü

Olay, Erbaa ilçesine bağlı Tanoba kasabasında meydana geldi. İddiaya göre, çocukların aralarında çıkan tartışmasına babalar da dahil oldu. Aralarında önceden husumetin de bulunduğu babaların tartışmaya dahil olmasıyla Hüseyin N. ve Duran Keleş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

3dda14e2ad3f287e02008ccb2e06d1ea

MUHTARA DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Kasaba merkezinde bulunan kahvede çıkan kavgada Hüseyin N., Tanoba Kasabası Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş'i silahla 5 el ateş ederek vurdu. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

6839cf9a32e524074ce1ed281e1b8ad2

112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keleş Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Hüseyin N., JASAT ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediye otobüsü şoförüne yaptığı uyarı ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular birbirine girdiBelediye otobüsü şoförüne yaptığı uyarı ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular birbirine girdi
Feci kaza! 2 ölü, çok sayıda yaralıFeci kaza! 2 ölü, çok sayıda yaralı
CHP lideri Özel, "adalet ateşi" eylemine katıldıCHP lideri Özel, "adalet ateşi" eylemine katıldı
Anahtar Kelimeler:
Tokat kavga
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 29 garanti, yüzde 45'lik zam masada!

Yüzde 29 garanti, yüzde 45'lik zam masada!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.