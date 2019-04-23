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Çocuklarına işkence eden çifte ömür boyu hapis cezası! Dehşeti yaşadılar

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2019 08:11 | Son Güncelleme

57 yaşındaki David Turpin ile 49 yaşındaki eşi Louise Anna Turpin'ın evinde yaşananlar tüm dünyayı dehşete düşürdü. 17 yaşındaki kızlarının telefonda, 27 yaşındaki oğullarınınsa mahkemede anlattığı her detay kan dondurdu.

ABD'de 12 çocuğuna yıllarca işkence eden ve aç bırakan anne babaya ömür boyu hapis cezası verildi.Hala kardeşlerinin dövüldüğü ve zincire vurulduğuna dair kabuslar gördüğünü söyleyen çiftin 27 yaşındaki oğulları, anne-babasını affettiğini dile getirirken, 30 yaşındaki kızları 'ebeveynlerinin hayatını çaldığını, ortaya çıkan korkunç gerçekler sayesinde hayatını geri alabildiğini' söyledi. İşkence gören çocuklar arasındaki en yürek yakan sözlerse 17 yaşındaki genç bir kızın ağzından dökülenler oldu. İşte geçtiğimiz gün çıkarıldıkları mahkemece ömür boyu hapse mahkum edilen anne-babanın çocuklarına yaşattığı kan donduran hayatın detayları:

"15 kişi bir arada yaşıyoruz ve anne-babam çocuk istismarcısı.Bize kötü davranıyorlar ve iki küçük kız kardeşim şu anda zincirle bağlı." Bu sözler 17 yaşındaki bir kızın itiraflarıydı.
Bir telefon aracılığıyla iletişime geçilen genç kızın cevapladığı her soru yürekleri dağladı.
Nerede olduğu sorulduğunda "Hiç dışarı çıkmadım. Çok dışarı çıkmadığım için sokak vesaire bilmiyorum" yanıtını verdi.
Ardındansa, "Birisinin acil sağlık yardımına ihtiyacı var mı?" diye soruldu.
"Emin değilim. Pislik içinde yaşıyoruz. Bazen uyandığımda evin tozundan nefes alamıyorum" dedi.
"En son ne zaman banyo yaptın" sorusuna da şöyle cevap verdi:
"Bilmiyorum, belki bir sene oldu. Bazen o kadar pis hissediyorum ki yüzümü ve saçlarımı yıkıyorum."
17 yaşındaki genç kıza yöneltilen bir diğer soru, "Evde ilaç alan kişi var mı?" oldu.
Genç kızın bu soruya verdiği yanıt ise inanılmazdı:
"İlaç almak ne demek, bilmiyorum."
Okul hayatı sorulduğundaysa üzücü bir gerçek ortaya çıktı. Zavallı kız ne kendisinin ne de kardeşlerinin okula gönderilmediğini söyledi:
"Annem insanlara evde öğrenim gördüğümüzü söylüyor ama öyle bir şey yok!"
Peki yalnızca ABD'yi değil dünyayı dehşete düşüren bu ev nasıl ortaya çıktı?
Polis memurları, aramadan 20 dakika sonra 17 yaşındaki kızla bir araya geldi.
57 yaşındaki David Turpin ile 49 yaşındaki eşi Louise Anna Turpin, 13 çocuğunu evde aç bırakıp yataklara zincirleyerek tutuyordu.
Bazıları asma kilitlerle bağlanmıştı.
Genç kız evin fotoğraflarını da polislere gösterdi.
Polisler hızla Los Angeles, Perris’teki eve eldi.
İçeride yaşları 2 ila 29 arasında değişen 13 çocuğu buldular. Çocuklardan yedisi 18 yaşın üzerindeydi.
Haberin duyulmasıyla gazeteciler eve koştu.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ
California eyaletinde görülen davanın karar duruşmasında, David (57) ve Louise Turpin (50) çifti, 13 çocuklarından 12'sini 9 yıl boyunca istismar etmek suçundan 25 yıl şartlı tahliye engeliyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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Anahtar Kelimeler:
David Turpin Louise Anna Turpin cinayet anne baba

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