Çocukluğundan beri 28 kez cilt kanseriyle savaştı! ''Normal insan gibi yaşamak çok isterdim''

Çocukluğundan beri 28 kez cilt kanseriyle savaşan genç kadın, milyonda bir durumundan dolayı vampir gibi yaşıyor. Andrea Ivonne Monroy, xeroderma pigmentosum (güneşe çıkamama hastalığı) rahatsızlığı nedeniyle hayatı boyunca gün ışığında dilediği gibi dolaşamayacak.

28 KEZ KANSERE YAKALANDI

Gündüz dışarı çıkması gerekiyorsa korumalı giysiler giymek zorunda. Ancak gecenin karanlığında dışarı çıkabilen Andrea, yaşamı boyunca ne kadar önlem alırsa alsın kansere yakalanmaktan kurtulamadı. Genç kadın tam 28 kez kanserle savaştı.

''VAMPİR GİBİ DOLAŞIYORUM''

ABD'de yaşayan Andrea, cildinin güneş ışığına karşı oldukça hassas olduğunu ve cilt kanseri geliştirmeye yatkın olduğunu ifade ediyor. 28 kez kanserle mücadele eden genç kadın, ''Geceleri vampir gibi dolaşıyorum. Normal insan gibi yaşamak çok isterdim'' diyor.





