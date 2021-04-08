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Çocukluğundan beri 28 kez cilt kanseriyle savaştı! ''Normal insan gibi yaşamak çok isterdim''

08.04.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluğundan beri 28 kez cilt kanseriyle savaşan genç kadın, milyonda bir görülen durumundan dolayı 'vampir' gibi yaşamak zorunda. Andrea Ivonne Monroy, ''normal insan gibi yaşamak çok isterdim'' diyerek yürek burkuyor.

Çocukluğundan beri 28 kez cilt kanseriyle savaştı! ''Normal insan gibi yaşamak çok isterdim''

Çocukluğundan beri 28 kez cilt kanseriyle savaşan genç kadın, milyonda bir durumundan dolayı vampir gibi yaşıyor. Andrea Ivonne Monroy, xeroderma pigmentosum (güneşe çıkamama hastalığı) rahatsızlığı nedeniyle hayatı boyunca gün ışığında dilediği gibi dolaşamayacak.

28 KEZ KANSERE YAKALANDI

Gündüz dışarı çıkması gerekiyorsa korumalı giysiler giymek zorunda. Ancak gecenin karanlığında dışarı çıkabilen Andrea, yaşamı boyunca ne kadar önlem alırsa alsın kansere yakalanmaktan kurtulamadı. Genç kadın tam 28 kez kanserle savaştı.

''VAMPİR GİBİ DOLAŞIYORUM''

ABD'de yaşayan Andrea, cildinin güneş ışığına karşı oldukça hassas olduğunu ve cilt kanseri geliştirmeye yatkın olduğunu ifade ediyor. 28 kez kanserle mücadele eden genç kadın, ''Geceleri vampir gibi dolaşıyorum. Normal insan gibi yaşamak çok isterdim'' diyor.

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri

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