Çocukluk çağı kanserin 7 önemli belirtisi

Çocuklar genelde çok hareketlidir. Ancak zaman zaman onlar da yorulabilir. Eğer çocuğunuzda kansızlığın da eşlik ettiği halsizlik varsa, ateşi 2 haftadan uzun sürer ve bir sebebe bağlanamıyorsa mutlaka doktora götürün. Bu belirtiler lösemi ve lenfoma gibi hastalıkların belirtisi olabilir.

7 GÜNDEN UZUN SÜRE KUSUYORSA...

Baş ağrısı, bulantı, kusma ve havale geçirme gibi durumlar beyin tümörüne işaret edebilir. Bu belirtilerin yanı sıra yine denge ve yürüme bozukluklarıyla yüz felçleri de beyin tümörlerinde rastlanan bulgular arasında yer alır. 7 günden uzun süren ve bir nedene bağlanamayan kusma mevcutsa ya da kusma uykuda baş ağrısı ile birlikte olursa hastanın karnı ve beyni bilgisayarlı tomografi ile incelenmelidir.

KABIZLIK PROBLEMİ BİR AYDAN FAZLA SÜRÜYORSA...

Hastada kabızlık varsa, bir aydan uzun sürmüşse ve klasik tedaviye cevap vermiyorsa karın ve pelvis bilgisayarlı tomografisi çekilmelidir. Karın içerisindeki kitleler karın ağrısı, kusma, kabızlık ve daha az sıklıkla bağırsak tıkanıklıkları şeklinde kendilerini gösterir. Bu çocukların karnında çoğu zaman ufak da olsa şişlikler meydana gelebilir. Ailelerin bu duruma özellikle dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca idrarda kan görülmesi durumunda da çocuğun mutlaka ultrason ile değerlendirilmesi şart.