HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CoD MW2 oyunu hangi bilgisayarlarda oynanabiliyor? İşte Call of Duty’nin yeni macerası Modern Warfare II’nin sistem gereksinimleri!

CoD MW2 oyunu hangi bilgisayarlarda oynanabiliyor? İşte Call of Duty’nin yeni macerası Modern Warfare II’nin sistem gereksinimleri!

22.10.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CoD MW2 oyununun hangi bilgisayarlarda oynanabileceği merak konusu oldu. Oyunun 28 Ekim 2022 Cuma günü itibarıyla oyunseverlere sunulması bekleniyor. Oyun hem bilgisayarda hem de PlayStation 4 ile PlayStation 5'te, ayrıca Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S modellerinde oynanabilecek. Peki, CoD MW2 oyunu hangi bilgisayarlarda oynanabiliyor? İşte Call of Duty: Modern Warfare II'nin sistem gereksinimleri...

CoD MW2 oyunu hangi bilgisayarlarda oynanabiliyor? İşte Call of Duty’nin yeni macerası Modern Warfare II’nin sistem gereksinimleri!

CoD MW2 oyunu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Ürünün oyunseverlere satışı için geri sayım sürerken birçok kişi "CoD MW2 oyunu hangi bilgisayarlarda oynanabiliyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Call of Duty: Modern Warfare II'nin sistem gereksinimleri ve detaylar haberimizde...

COD MW2 OYUNU HANGİ BİLGİSAYARLARDA OYNANABİLİYOR?

Call of Duty: Modern Warfare II ismiyle satışa sunulacak olan oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S modellerinde oynanabilecek.

Bilgisayarlar için ise tam 4 farklı sistem şablonu çıkartıldı.

Oyunun Minimum ve Önerilen ayarların yanı sıra Kompetitif ve Ultra 4K olarak isimlendirilen 2 farklı paketi daha duyuruldu.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II İÇİN MİNİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşte Call of Duty: Modern Warfare II için minimum sistrem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)
İşlemci: Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: En az 72 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

Ekran kartı belleği: 2 GB

Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

Call of Duty: Modern Warfare II için önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)

İşlemci: Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400

RAM: 12 GB

Depolama Alanı: En az 72 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

Ekran kartı belleği: 4 GB

Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" logosu! Detayları dikkat çektiAK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" logosu! Detayları dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması!
Eşini ve kayınpederini öldürüp intihar ettiEşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti
Anahtar Kelimeler:
PlayStation bilgisayar call of duty call of duty 4 modern warfare

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam sonrası indirim geldi

Motorine zam sonrası indirim geldi

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

"Güçlü bir Bakan'dan duydum" diyerek açıkladı! Akşener...

"Güçlü bir Bakan'dan duydum" diyerek açıkladı! Akşener...

Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"

Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

İlginizi Çekebilir

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!

Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.