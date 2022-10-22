CoD MW2 oyunu hangi bilgisayarlarda oynanabiliyor? İşte Call of Duty’nin yeni macerası Modern Warfare II’nin sistem gereksinimleri!

CoD MW2 oyunu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Ürünün oyunseverlere satışı için geri sayım sürerken birçok kişi "CoD MW2 oyunu hangi bilgisayarlarda oynanabiliyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Call of Duty: Modern Warfare II'nin sistem gereksinimleri ve detaylar haberimizde...

COD MW2 OYUNU HANGİ BİLGİSAYARLARDA OYNANABİLİYOR?

Call of Duty: Modern Warfare II ismiyle satışa sunulacak olan oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S modellerinde oynanabilecek.

Bilgisayarlar için ise tam 4 farklı sistem şablonu çıkartıldı.

Oyunun Minimum ve Önerilen ayarların yanı sıra Kompetitif ve Ultra 4K olarak isimlendirilen 2 farklı paketi daha duyuruldu.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II İÇİN MİNİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşte Call of Duty: Modern Warfare II için minimum sistrem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)

İşlemci: Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: En az 72 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

Ekran kartı belleği: 2 GB

Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

Call of Duty: Modern Warfare II için önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)

İşlemci: Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400

RAM: 12 GB

Depolama Alanı: En az 72 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

Ekran kartı belleği: 4 GB

Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

