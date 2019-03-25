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Coğrafya öğretmenleri önce sempozyumda, sonra arazi çalışmasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

İSTEK Bilge Kağan Okulları, Türk Coğrafya Kurumu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ile İstanbul Avrupa yakasında bulunan coğrafya öğretmenlerine yönelik bir Coğrafya Sempozyumu ve arazi çalışması gerçekleştirdi.

Coğrafya öğretmenleri önce sempozyumda, sonra arazi çalışmasında buluştu

İSTANBUL, (DHA) - İSTEK Bilge Kağan Okulları, Türk Coğrafya Kurumu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ile İstanbul Avrupa yakasında bulunan coğrafya öğretmenlerine yönelik bir Coğrafya Sempozyumu ve arazi çalışması gerçekleştirdi.

Sempozyuma Akademisyen Doç. Dr. Ahmet Ertek, Prof.Dr. Murat Türkeş, Prof. Dr. Özlem Sertkaya Doğan, Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Fügen Dede ve Mesut Süzer katıldı.

‘Coğrafya’da Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar’ başlığı altında iklim değişikliği, nüfus hareketleri ve göç, antroposen ve antropojenik jeomorfoloji gibi akademik ve güncel konuların yanı sıra uluslararası coğrafya olimpiyatları ile coğrafya gezileri de gündeme alındı.

Program sonunda gerçekleştirilen kapanış panelinde coğrafya eğitiminin önemi, Dünyadaki ve Türkiye'deki yeri, Coğrafyanın bilim olarak etkisinin artırılması konuları tartışıldı.

İstek Bilge Kağan Okullarından yapılan açıklamada, “İstanbul Avrupa yakası coğrafya öğretmenleri sempozyumun ikinci gününde Küçükçekmece-Karaburun arasındaki bölgede yapılması planlanan ‘Kanal İstanbul’ proje sahasında arazi çalışması gerçekleştirdi. Arazi çalışmasının ilk durağı Basınköy heyelan alanı oldu. Kanalın Marmara Denizi girişi olarak planlanan Küçükçekmece gölü, ardından Dünya'nın en eski yerleşim alanlarından biri olan Yarımburgaz Mağarası, Kanal hattı üzerinde bulunan Sazlıdere barajı, Baruthane ve Baruthane Bendi duraklarından sonra kanalın Karadeniz girişi olarak planlanan Karaburun sahiline ulaşıldı. Dönüş güzergahında İstanbul Havalimanı yakın sahası incelendi. Arazi çalışması yapılan sahalarda doğal çevreye insan müdahaleleri ve bunların olumlu olumsuz sonuçları ele alındı. Kanal İstanbul Projesi’nin yapılacağı sahada meydana gelecek litolojik, biyocoğrafik, hidrografik, klimatik değişiklikler tespit edilerek projenin ekonomik açıdan bölgeye etkileri konusu da görüşüldü” denildi.

Coğrafya öğretmenleri önce sempozyumda, sonra arazi çalışmasında buluştu

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