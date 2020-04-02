Çoğu kişi uzun süre kullanıyor! Bakın çarşaflarınızı hangi sıklıkla değiştirilmelisiniz?

Koronavirüs salgını (COVİD-19) tüm dünyayı etkisi altına aldı; uzmanlar pandeminin önüne geçebilmek için özellikle hijyene çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Hal böyle olunca hem kişisel hijyene hem de evimizdeki temizliğe daha da dikkat eder bir hale geldik.

Ancak İngiltere’de yapılan yakın tarihli bir ankete göre birçok kişi yatak çarşaflarını hala sıklıkla değiştirmiyor.

NEVRESİM TAKIMLARINI HAFTADA BİR DEĞİŞTİRİN

Ankete göre kişiler nevresim takımlarını 15 -17 gün arasında değiştiriyor. Uzmanlar ise toz akarlarına karşı çarşafların haftada bir mutlaka değiştirilmesi görüşünde. Nevresim, çarşaf ve yastık kılıfları 60 derece yıkanmalı ve iyice kurutulmalıdır. Kurutulan çarşafların yüksek derecede ütülenmesi daha sağlıklı olur.



