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Çoğu zaman çöpe atılıyor ama... İşte kereviz sapı ve yaprağının faydaları

29.04.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu zaman çöpe atılan kereviz sapı en faydalı besinler arasındadır. Kerevizin sapı, meyvesi ve yaprağı dahil çok sayıda yararı bulunuyor. Üstelik kereviz sapının, modern tıp açısından oldukça önemli bir yeri bulunuyor. İşte kereviz sapı ve yaprağının faydaları...

Çoğu zaman çöpe atılıyor ama... İşte kereviz sapı ve yaprağının faydaları

Faydaları saymakla bitmeyen kereviz doğru şekilde tüketilirse hastalıkların yok olmasını sağlar. Ayrıca güçlü bir iltihap gidericidir. Kolesterolü düşürmeye yarayan kereviz sapı aynı zamanda sindirim sistemini de rahatlatır. İşte kereviz sapı ve yaprağının faydaları...

KEREVİZ SAPI VE YAPRAĞININ FAYDALARI

Oldukça etkili olan kereviz yaprağı farklı şekillerde tüketilebilir. Bu yüzden birçok yararı bulunur. Kereviz yaprağı genellikle böbrek rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca böbrek taşlarının da düşmesini sağlayacaktır. Güçlü bir kanser koruyucusu olan kereviz yaprağının anti- bakteriyel özelliği de bulunur. Öte yandan kilo vermeye de yardımcıdır.

Çoğu zaman çöpe atılıyor ama... İşte kereviz sapı ve yaprağının faydaları

KEREVİZ ÇAYININ FAYDALARI

Kereviz tohumundan elde edilen kereviz çayı, uyku sorununu gidermeye yardımcı olur. Dinlendirici ve sakinleştirici özelliği vardır. Cildi tazeler, gözenekleri sıkılaştırır. Tazeleyici bir özelliği de vardır. Zayıflama için rahatlıkla tercih edilebilir.

Kereviz çayı kış aylarında tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Vücudu korur ve enfeksiyon oranlarını azaltır. Bu çayın belirli aralıklar ile düzenli olarak tüketilmesinde fayda vardır.

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