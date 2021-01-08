KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Çoğul gebelik nasıl oluşur, çoğul gebelik kimlerde görülür ve hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Çoğul gebelik nasıl oluşur, çoğul gebelik kimlerde görülür ve hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.01.2021 08:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle çoğul gebelik olarak adlandırılan çoğul gebelik, anne rahminde aynı anda birden fazla fetüsün geliştiği bir gebeliktir. Adet döngüsü sırasında birden fazla yumurta salınırsa ve her biri bir sperm tarafından döllenirse, birden fazla embriyo rahminize yerleşebilir ve büyüyebilir. Bu tür hamilelik çift yumurta ikizlerine (veya daha fazlasına) neden olur. Tek bir döllenmiş yumurta bölündüğünde, birden fazla özdeş embriyo ile sonuçlanır. Bu tür hamilelik, tek yumurta ikizlerine neden olur.

Çoğul gebelikler doğaya aykırı gebeliklerdir. Sonuçta anne adayı birden fazla fetus taşımak ve doğumla sonlandırmak durumundadır. Çoğul gebelikler eğer iki yumurtanın iki ayrı spermle döllenmesi sonucu oluşuyorsa, bunlara çift yumurta ikizleri deniliyor. Eğer tek yumurtanın tek spermle döllenip belirli bir süre sonra ikiye bölünmesi sonucu oluşuyorsa, özdeş deniliyor.

Çoğul gebelikler üçüz ve dördüzler şeklinde de oluşabilir. Bunlar da yine ayrı yumurtaların döllenmesi veya aynı yumurtanın bölünmesiyle gerçekleşebilmektedir.

ÇOĞUL GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğul gebeliğin belirtilerinde anne adayının farkındalığı önemlidir. Kendi ailesinde veya eşinin ailesindeki çoğul gebelik öyküsünü bilen anne adayları çoğul gebelikten her zaman şüphelenmelidir. Çoğul gebelikler tek gebeliklere göre, gebeliğin tipik belirtilerini daha agresif yaşarlar. Bulantı ve kusma, karnın daha çabuk büyümesi, kasık ağrıları gibi durumlar bunun belirtileridir.

ÇOĞUL GEBELİK İHTİMALİ KİMLERDE YÜKSEKTİR?

Çoğul gebelik ihtimalini arttıran faktörler arasında ırk ve kalıtım önemlidir. Yapılan çalışmalarda siyahi ırkta çoğul gebeliğin daha fazla olduğu görülmüştür. Bunun dışında annesi veya babası ikiz olanlarda da ikiz gebelik ihtimali artmaktadır. İleri yaş ikiz gebelik ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca yardımcı üreme teknikleri ya da kısırlık tedavisine katkıda bulunan bazı ilaçlar da bu ihtimali yükseltir.

ÇOĞUL GEBELİKTE ANNE NASIL BESLENMELİ?

Çoğul gebelik yaşayan anne adaylarının, tek gebelik yaşayan anne adaylarına göre beslenmelerinde çok büyük farklılık yoktur. Fakat çoğul gebeliğin getirdiği ek yükler açısından annenin farkında ve uyanık olması önemlidir.

Annenin kan düzeyindeki değişiklikler daha agresif olacaktır. Sıvı tüketiminin normal gebeliğe göre biraz daha arttırılması gebeliğin rahat geçmesi açısından önemlidir. Asitli kafein içeceklerin içilmemesi, sigara ve alkolün tüketilmemesi, az ve sık beslenmenin sürdürülmesi, vitamin desteğinin sağlanması önemlidir.

ÇİFT YUMURTA İKİZİ VE TEK YUMURTA İKİZİ NEDİR?

ÇOĞUL HAMİLELİKLERİN NORMAL HAMİLELİK SÜRECİNDEN FARKI VAR MIDIR?

Çoğul gebeliklerde, normal gebeliklere göre farklı bir süreç beklenmektedir. Sonuç olarak çoğul gebelerde tek fetuslu gebeliğin daha agresif ve daha tipik belirtileri ortaya çıkmaktadır. Her safhasında bazı riskleri oluşmaktadır. Doktoru tarafından hastanın daha sık takibe alınması gerekmektedir. Erken doğum riski çoğul gebeliklerde daha sık görülmektedir. Özellikle ikiz gebeliklerin yüzde 60'ı erken doğumla sonuçlanabilmektedir. Annede meydana gelen hormonal değişiklikler daha yüksek olduğu için belirtiler de daha yüksek olacaktır.

ÇOĞUL GEBELİKLERDE DOĞUM YÖNTEMİ NASIL OLMALIDIR?

Çoğul gebeliklerde, doğanın kanununa en uygun olan normal doğum takibi yaparız. Ama çoğul gebelikler her zaman buna imkan vermeyebilir. Erken doğum ihtimalinin yüksek olması, bebeklerin duruş pozisyonları buna engel olabilmektedir. Doktorun takibinde her şey doğal yollarla ilerlerse ve annenin yapısı da buna uygunsa normal doğumu önermekteyiz.

Erken doğum ihtimali olması veya yardımcı üreme teknikleriyle oluşan çoğul gebelikler kıymetli gebelik sınıflandırmasına girdiği için daha çok sezaryen yönünde karar alınabilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Hamilelikte vitamin kullanımı nasıl olmalı? Folik asit ve iyotun önemine dikkat!Hamilelikte vitamin kullanımı nasıl olmalı? Folik asit ve iyotun önemine dikkat!
Vajinal mantar nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır?Vajinal mantar nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Böyle belirti veriyor! Evlenmeden önce sevişme hayatına sahipse...

Böyle belirti veriyor! Evlenmeden önce sevişme hayatına sahipse...

Bu yöntem sayesinde orgazma ulaşmak daha kolay

Bu yöntem sayesinde orgazma ulaşmak daha kolay

Hemen ameliyat masasına yatmayın! Göğüse uygulanan bu yöntem...

Hemen ameliyat masasına yatmayın! Göğüse uygulanan bu yöntem...

Kırmızı uyarı! Biberon çürüğü nedir, biberondan mı kaynaklanır? Bebeğiniz gece süt içiyorsa...

Kırmızı uyarı! Biberon çürüğü nedir, biberondan mı kaynaklanır? Bebeğiniz gece süt içiyorsa...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hem kaldırıyor hem de yuvarlaklaştırıyor!

Hem kaldırıyor hem de yuvarlaklaştırıyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 19 yaşındaki model...

Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 19 yaşındaki model...

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Diğer Haberler

Hamilelikte vitamin kullanımı nasıl olmalı? Folik asit ve iyotun önemine dikkat!

Hamilelikte vitamin kullanımı nasıl olmalı? Folik asit ve iyotun önemine dikkat!

Kırmızı uyarı! Biberon çürüğü nedir, biberondan mı kaynaklanır? Bebeğiniz gece süt içiyorsa...

Kırmızı uyarı! Biberon çürüğü nedir, biberondan mı kaynaklanır? Bebeğiniz gece süt içiyorsa...

En sık alın ve üst dudakta görülüyor! Hamilelikte cilt lekelenmesi nasıl geçer?

Açık tenliler risk altında! Göğüs arasının yanı sıra...

Islak mendil kapağıyla çoğu annenin hayatını kurtaracak bir şey yaptı!

Islak mendil kapağıyla çoğu annenin hayatını kurtaracak bir şey yaptı!

Bebeklerde görülen kabızlığın nedeni nedir?

Bebeklerde görülen kabızlığın nedeni nedir?

Banyonuzu çocuğunuz için daha güvenli bir hale getirmenin 5 yolu

Banyonuzu daha güvenli bir hale getirmenin 5 yolu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.