Çoğul gebelik nasıl oluşur, çoğul gebelik kimlerde görülür ve hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Çoğul gebelikler doğaya aykırı gebeliklerdir. Sonuçta anne adayı birden fazla fetus taşımak ve doğumla sonlandırmak durumundadır. Çoğul gebelikler eğer iki yumurtanın iki ayrı spermle döllenmesi sonucu oluşuyorsa, bunlara çift yumurta ikizleri deniliyor. Eğer tek yumurtanın tek spermle döllenip belirli bir süre sonra ikiye bölünmesi sonucu oluşuyorsa, özdeş deniliyor.

Çoğul gebelikler üçüz ve dördüzler şeklinde de oluşabilir. Bunlar da yine ayrı yumurtaların döllenmesi veya aynı yumurtanın bölünmesiyle gerçekleşebilmektedir.

ÇOĞUL GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğul gebeliğin belirtilerinde anne adayının farkındalığı önemlidir. Kendi ailesinde veya eşinin ailesindeki çoğul gebelik öyküsünü bilen anne adayları çoğul gebelikten her zaman şüphelenmelidir. Çoğul gebelikler tek gebeliklere göre, gebeliğin tipik belirtilerini daha agresif yaşarlar. Bulantı ve kusma, karnın daha çabuk büyümesi, kasık ağrıları gibi durumlar bunun belirtileridir.

ÇOĞUL GEBELİK İHTİMALİ KİMLERDE YÜKSEKTİR?

Çoğul gebelik ihtimalini arttıran faktörler arasında ırk ve kalıtım önemlidir. Yapılan çalışmalarda siyahi ırkta çoğul gebeliğin daha fazla olduğu görülmüştür. Bunun dışında annesi veya babası ikiz olanlarda da ikiz gebelik ihtimali artmaktadır. İleri yaş ikiz gebelik ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca yardımcı üreme teknikleri ya da kısırlık tedavisine katkıda bulunan bazı ilaçlar da bu ihtimali yükseltir.