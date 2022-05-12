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  4. Çok ama çok acı! Mezuniyet yemeği için plan yapacaklardı, kahreden görüntü

Çok ama çok acı! Mezuniyet yemeği için plan yapacaklardı, kahreden görüntü

12.05.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yola savrulan üniversiteli arkadaşlar Zeynep ve Nezahat'ın o anları kahrederken, hastaneye kaldırılan Nezahat Tanas hayatını kaybetti. Bağrıyanık ise hayati tehlikesi devam ederken, Otomobil sürücüsü Osman K. gözaltına alındı. İki arkadaşın okullarının mezuniyet yemeği ile ilgili görüşmek üzere olay yerine yakın bir lokantaya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Çok ama çok acı! Mezuniyet yemeği için plan yapacaklardı, kahreden görüntü

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'a, yolun karşısına geçerken Osman K., yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından 200 metre uzaklıktaki Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Erzurumlu Figen-Ahmet Oğuz Tanas çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Nezahat Tanas, Şehir Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Tanas, Yakutiye ilçesinde Muratpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Zeynep Bağrıyanık'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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MEZUNİYET YEMEĞİ PLANI YAPACAKLARDI

Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'ın, okullarının mezuniyet yemeği ile ilgili görüşmek üzere olay yerine yakın bir lokantaya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Otomobil sürücüsü Osman K'. da gözaltına alındı.

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(DHA)

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Erzurum
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