'Çok ateşlisin' deyip, çıplak fotoğraflarını gönderdi!

40 yaşındaki Kim Beaney, birlikte çalıştığı 53 yaşındaki patronu Grant Bosence'in tacizlerine maruz kaldı.

Bosence, iki çocuk annesi Kim'e, facebook'tan ve telefondan olmak üzere toplam 2 bin 500 tane mesaj attı.

Grant Bosence, Kim Beaney'yi iki ay boyunca mesaj yağmuruna tuttu. Grant, mesajlardan birinde "bir akşam yemeğinin, cinselliğin yerini tutabileceğini" yazdı.

Pişkin patron, kendisiyle bir şey yaşamayacağını ve iş dışında görüşmeyeceğini net bir şekilde ifade eden Kim'e yarı çıplak fotoğraflarını da gönderdi.

Kim, iki ayın sonunda artık tacizlere dayanamayarak Highways England şirketi, patronu Bosence ve bir şirket çalışanını daha mahkemeye verdi.

Cinsel taciz suçlamasıyla dava açan Kim, davayı kazandı ve mahkeme bekar anneye 74 bin sterlin (yaklaşık 600 bin lira) ödenmesini hükmetti.

Kim, yaptığı açıklamada "Bu işi aileme gereksinimlerini temin etmemi sağlayacak ve gelecek vadede yeni bir kariyer adımı olarak gördüm. Onun yerine aylarca tacize maruz kaldım." dedi ve ekledi:

"İşimi kaybetme korkusuyla onunla konuşmaya devam etmekten başka seçeneğim olmadığını hissettim. Bana şirketteki en yetkili kişi olduğunu, personeli işe almaktan ve kovmaktan sorumlu olduğunu söyledi."