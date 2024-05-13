Çok basitmiş! Uzmanından ütü yapmadan dümdüz kıyafetlere sahip olmanın sırları

Ütü yapma fikrinden korkuyorsanız yalnız değilsiniz. Birçok kişi ütü yapma fikrinden hiç hoşlanmıyor. Ev temizlikçisi Mariya Gurkova ütüleme süresini kısaltmaya yönelik en önemli ipuçlarını paylaştı. Ayrıca kıyafetleri ütülemek için ütü yerine hangi ev eşyalarını kullanabileceğinizi de ortaya çıkardı.

Daily Star'da yer alan habere göre, ütü konusunda yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri buharı kendi avantajınıza kullanmaktır. Duşlardan, nem gidericilerden ve fanlardan gelen buhar, kırışıklıkların azaltılmasına yardımcı olabilir.

DOĞAL YOLLARDAN BUHAR ELDE EDİN

Mariya şunları söyledi: "Banyoda kırışık çamaşırları asarken sıcak bir duş almak, buharın kumaş liflerine nüfuz etmesi ve onları daha esnek hale getirmesi nedeniyle bunların doğal olarak yumuşamasına yardımcı olacaktır. Duştan çıkan buhara bir alternatif de çaydanlıktır, suyu kaynatın ve giysileri buhardan bir metre uzağa asın.

"Nem alma cihazları, havadaki fazla nemi uzaklaştırdıkları için dolaylı olarak giysilerdeki kırışıklıkları da azaltabilirler. Ancak buhar daha etkilidir. Giysilerdeki hava akışını teşvik ederek kurumasına yardımcı oldukları için, çamaşırları yıkadıktan sonra kurutma işlemine fanlar da kırışıklıkların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu, hızlı ve eşit bir şekilde yayılır."

SPREY KULLANIMI

Mariya, bu yöntemleri daha da artırmak için kırışıklık karşıtı sprey de kullanabileceğinizi söyledi. Kumaşın gevşemesine yardımcı olur, bu da eskisi kadar sık ütülemenize gerek kalmayacağı anlamına gelir.

Uzman, sirke ve su gibi basit ev malzemelerinin bir sprey şişesinde karıştırılarak kırışıklık giderici sprey yapılabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra biraz alüminyum folyo almak da işleri hızlandırmak için işe yarayabilir.

ALÜMİNYUM FOLYO

Mariya şöyle açıkladı: "Alüminyum folyoyu yaygın olarak kırışan giysileri ütüleme süresini kısaltmak için ütü masasının altına yerleştirilebilirsiniz. Bu folyo, ısıyı giysiye doğru yansıtır.

"Ütü giysinin üzerinde kayarken, folyo ısıyı artırıyor ve yansıtıcı yüzeyi sayesinde daha az geçişle kırışıklıkları azaltıyor, bu da kumaşın her iki tarafının aynı anda ütülenmesine olanak sağlıyor. Ütü masasının altındaki folyo, tutarlı ısı dağılımı sağlamak için pürüzsüz ve düz olmalı, maksimum ısı yansıması için parlak tarafı yukarı bakacak şekilde olmalıdır."

KURUTMA MAKİNESİ

Elinizde yoksa ev eşyalarının derme çatma ütü olarak da kullanılabileceğini söyleyen Mariya, şunları ekledi: "Buruşuk eşyayı nemli bir havlu veya birkaç buz küpüyle birlikte kurutucuya koyun ve orta ateşte yaklaşık 15 dakika çalıştırın. Havlu veya buz küplerinden gelen nem, kurutucunun içinde buhar üretecek ve bu kırışıklıkların gevşemesine ve kumaşın pürüzsüzleşmesine yardımcı olacaktır. Kuruduğunda, ütülemeyi önlemek için hemen katlayın.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

"Son dakika kırışıklıklarını gidermek için saç kurutma makinesi de kullanabilirsiniz. Giysinin kırışık bölgesini suyla veya kırışıklık giderici spreyle nemlendirmeniz yeterli. En düşük ayarı kullanın ve kuruturken kumaşı gergin bir şekilde çekin. Saç düzleştiriciler, giysinin küçük bölümlerindeki kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olabilir.

SICAK TENCERE

"Sıcak tencere de kullanılabilir, orta boy bir tencerede suyu kaynatın ve ısınınca dökün. Kumaşınızdaki kırışıkları bastırıp düzelttikten sonra soğurken tencerenin altını dikkatli kullanın."

DÜŞÜK AYAR TERCİH EDİN

Yüksek ütüleme sıcaklıkları, sentetik elyafların erimesine ve kumaş üzerinde sırlı bir parlaklığa neden olabilir. Bunu önlemek için, bunun yerine daha düşük sıcaklıklar kullanın veya giysi buharlayıcıyla hafifçe buharlayın.

Kumaşın ters tarafından ütülemeyi deneyin. Bu, giysinin ön kısmının etkilenmesini önleyecektir. Genel bir ipucu olarak, ütüleme ihtiyacını azaltmak için, yıkama işlemi biter bitmez çamaşırları çamaşır makinesinden veya kurutucudan çıkarın ve kırışıkları silkeleyin. Bunu yapmak ütüleme miktarını azaltabilir veya ütüleme ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilir."







