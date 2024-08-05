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    4. ‘Çok güzel satışımız var, ürünler sacdan inmeden bitiyor’ 2,5 yıldır kapalıydı! Açıldığı gibi talep yağdı ‘Kendi paramızı kazanıyor, eşimizden para istemiyoruz’

    ‘Çok güzel satışımız var, ürünler sacdan inmeden bitiyor’ 2,5 yıldır kapalıydı! Açıldığı gibi talep yağdı ‘Kendi paramızı kazanıyor, eşimizden para istemiyoruz’

    05.08.2024 11:17
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    Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde kuruluşundan 2.5 yıl sonra tekrar faaliyete geçen Bahadın Kadın Üretim Kooperatifi, beldedeki kadınların hem ev ekonomilerine hem de sosyalleşmesine katkı sunuyor. Kadınlar "Kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz, eşimin eline bakmıyorum. İstediğimizi alıyoruz, istediğimiz gibi harcıyoruz. Eşimizden para istemiyoruz" derken "Çok güzel de satışımız var, ürünler sacdan inmeden bitiyor" ifadelerini kullandı.

    ‘Çok güzel satışımız var, ürünler sacdan inmeden bitiyor’ 2,5 yıldır kapalıydı! Açıldığı gibi talep yağdı ‘Kendi paramızı kazanıyor, eşimizden para istemiyoruz’

    Bahadın Beldesi’nde 3 yıl önce yöresel ve doğal ürünleri Türkiye’ye tanıtıp üreten kadın istihdamını artırmak amacıyla Bahadın Kadın Üretim Kooperatifi kuruldu. Son 2.5 yıldır kapalı olan kooperatifi haziran ayında Sultan Şimşek devralarak 11 kadına istihdam sağladı. 2 ay önce tekrardan faaliyete geçen kooperatifte kadınlar yufka ekmek, kesme aşı, gözleme, işli, reçel ve madımak üreterek aile bütçelerine katkı sağlamaya başladı. Beldedeki kadınlar da ayrıca evlerinde yaptıkları yöresel ve el işi ürünleri kooperatife satarak kendilerine gelir sağlıyor. Kooperatifte kadınlar hem sosyalleşiyor hem de yaptıkları ürünleri satarak beldenin tanıtımına ve aile bütçelerine destek oluyorlar.

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    “KENDİ PARAMIZI KENDİMİZ KAZANIYORUZ, EŞİMİN ELİNE BAKMIYORUM”

    Kooperatifte çalışan 67 yaşındaki Münevver Kömüşdoğan, boş zamanlarını üreterek geçirdiğini söyleyerek, “Kadın kooperatifimizde çalışıyoruz, kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz, eşimin eline bakmıyorum. İstediğimizi alıyoruz, istediğimiz gibi harcıyoruz. Eşimizden para istemiyoruz. Bu şekilde geçiniyoruz. Evde boş oturmaktansa burada vakit geçiriyoruz, arkadaşlarla sohbet edip işimizi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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    “ÇOK GÜZEL SATIŞIMIZ VAR, ÜRÜNLER SACDAN İNMEDEN BİTİYOR”

    Kömüşdoğan, “Yaşım 67, çalışmaya devam ediyorum. Burada kesme aşı, erişte, reçel, işleme yapıyoruz, yufka ekmek yapıp satıyoruz. El işlerimiz var ayrıca onları yapıyoruz. Çok güzel de satışımız var, ürünler sacdan inmeden bitiyor” dedi.
    Durdu Aktürk ise “Burada gözleme, yufka yapıyoruz, ayrıca el işi yapıp burada satıyoruz. Boş zamanlarımızı buraya gelerek değerlendiriyoruz. Mutluyum burada” ifadelerine yer verdi.

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    “SATIŞLARIMIZ ÇOK İYİ”

    Bahadın Kadın Üretim Kooperatifi Başkanı Sultan Şimşek de kooperatifin 2.5 yıldır kapalı olduğunu ve işletmesini alarak burayı faaliyete geçirdiğini belirterek, “Burası 3 yıl önce açıldı ama 2.5 yıldır kapalıydı, işlemiyordu. Burayı ben haziran ayında aldım, işletmeye başladık. Kadınlarımız burada gözleme, yufka ekmek ve işleme yapıyorlar ayrıca evlerinde de kestikleri hamurları, yaptıkları el işi ürünleri buraya getirip satıyorlar. Biz de onlara destek oluyoruz. 11 üyemiz var, kadınlarımız evlerinde yaptıkları ürünleri bizlere satıyorlar, biz de onlara destek oluyoruz. Hem sosyalleşiyorlar burada hem de ev ekonomilerine destek oluyorlar. Satışlarımız çok iyi, dışarıdan gelen vatandaşlar ürünlerimizi alıyor, yurt dışından gelenler yapılan ürünlerden alıyorlar, biz kadınlarımıza destek oluyoruz, günlük yevmiye veriyoruz, akşam 5’e kadar çalışıyorlar, onlar da burada çok yoruluyorlar. Günlük 600 lira yevmiye alıyorlar” ifadelerine yer verdi. (İHA)

    AW261095_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Yozgat istihdam
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