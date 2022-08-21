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Çok hızlı bulaşıyor! Çocuk felci nedir? Belirtileri nelerdir?

21.08.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk felci yıllardır devam eden bir hastalıktır. 1957’den beri yapılan aşılarla %99 oranında azalma görülse de hâlâ Afrika ve Asya’daki bazı ülkelerde görülmektedir. Londra’da yapılan araştırma sonucunda kanalizasyonda felce neden olan virüs tespit edildi. Uzmanlar çok hızlı yayılan çocuk felci hakkında uyarılarda bulundu. Çocuk felci nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir?

Çok hızlı bulaşıyor! Çocuk felci nedir? Belirtileri nelerdir?

Çocuk felci 1840 ile 1950’li yıllar arasında tüm dünyayı etkisi altına almış bir hastalıktır. Çok hızlı bir şekilde bulaşan bu hastalık milyonlarca çocuğun sakat kalmasına neden olmuştur. Çocuk felci hastalığına bir virüs neden olmaktadır. Çocuk felci aşısı bulunduktan sonra görülme sıklığı %99 oranında azalsa da bazı ülkelerde çocuk felci vakaları devam etmektedir. İngiltere’de kanalizasyon örneklerinde çocuk felci virüsünün izleri bulundu. Ülkede henüz hiçbir vakaya rastlanmazken, uzmanlar bunun ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.

ÇOCUK FELCİ NEDİR?

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Çocuk felci (poliomyelit) poliovirüs denen bir virüsün sinir sistemine saldırması sonucu oluşan bir hastalıktır. Çocuk felcini en fazla geçirme tehdidi altında olan yaş grubu 5 yaşından küçük çocuklardır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her 200 çocuk felci enfeksiyonundan 1'i kalıcı felce neden olmaktadır. Bununla birlikte, 1988'deki küresel çocuk felcinin yok edilmesi girişimi sayesinde, Amerika, Avrupa, Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya gibi bölgeler bu hastalığı eredike etmişlerdir. Ancak çocuk felci Afganistan, Pakistan ve Nijerya gibi bazı ülkelerde hala gözlenmektedir. Çocuk felcinin ortadan kaldırılması sağlık ve ekonomi açısından bütün dünyaya global olarak fayda sağlayacaktır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Poliovirus bulaşan kişilerin % 95 ila 99'unda herhangi bir semptom gözlenmediği (asemptomatik) tahmin edilmektedir. Semptom gösterilmese bile, poliovirüs ile enfekte olan insanlar hala virüsü yayabilir ve fark etmeden başkalarına bulaştırabilir. Çocuk felci, felce neden olmayan) semptomlara sahip olabildiği gibi, sinir sistemine ulaştığı durumlarda felç edici semptomlara da neden olabilir. Çocuk felci belirtileri ve semptomları 1 ila 10 gün arasında sürebilir. Gribe benzeyen semptomlarıyla aşağıdaki belirtiler gözlenir.

ÇOCUK FELCİ NASIL BULAŞIR?

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Virüs vücuda ağız yolu ile girer. Boğazda ve sindirim sisteminde çoğalarak vücuda yayılır. Boğazda yerleşir ve dışkıda bulunur. Dışkı ile virüsün vücuttan atılımı haftalarca sürer (10 hafta). Hijyenik koşullara, yani temizlik kurallarına iyi uyulmadığında bulaşma olur ve sonrasında salgınlar yaşanır. Nadiren süt, gıda maddeleri ve diğer dışkı ile teması olan maddeler bulamada aracı olarak rol oynayabilir. Sularında virüs bulaşmış dışkı ile kirlenmesi hastalığın yayılmasına neden olabilir.

ÇOCUK FELCİNDEN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR?

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Hastalıktan korunmanın tek yolu aşılamadır. Çocuk felcinin iki farklı aşısı mevcuttur. Biri ağızdan iki damla şeklinde yapılan Oral Polio Aşısı (OPA=Canlı Aşı), diğeri koldan kas içerisine yapılan İnaktif Polio Aşısı (İPA=Ölü Aşı)’dır. Ağızdan iki damla halinde yapılan aşı virüsün sindirim sisteminde bağırsaklardan kana karışarak hastalık yapmasını önler, koldan yapılan aşı ise kanda virüse karşı koruyucu maddelerin oluşmasını sağlayarak, iki yönlü ve çok güçlü bir korunma sağlar. Bu çift yönlü koruma uygulaması aynı zamanda, kişilerin birbirlerine virüsü bulaştırmasını da engelleyerek tamamen etkisiz hale gelmesini yok olmasını sağlamaktadır.

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